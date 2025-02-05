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الفراية: الحكومة تعمل على تقديم التسهيلات للمستثمرين في القسطل

منذ دقيقة واحدة
الفراية: الحكومة تعمل على تقديم التسهيلات للمستثمرين في القسطل

وطنا اليم_أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، أن الحكومة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في منطقة القسطل، مشدداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء، منطقة القسطل الصناعية، لبحث سبل تعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات المقدمة في المنطقة مع المستثمرين.

واستمع الفراية إلى ملاحظات المستثمرين والتحديات التي تواجههم، مؤكداً حرص الحكومة على تذليل العقبات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وبين أهمية المنطقة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي.

وشملت الجولة تفقد عدد من المنشآت الصناعية، حيث جرى استعراض بعض المشاريع الاستثمارية القائمة، إضافةً إلى مناقشة سبل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لدعم نمو القطاع الصناعي في المنطقة.


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