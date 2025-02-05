النائب خالد أبو حسان يشارك في مناقشات تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

وطنا اليوم_شارك النائب خالد أبو حسان، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، في اجتماعات اللجنة الخاصة بتعديل ميثاق الاتحاد، والتي عُقدت في مجلس النواب المصري بالعاصمة القاهرة يومي 5 و6 شباط 2025. وناقش الاجتماع آليات تطوير عمل الاتحاد وتعزيز دوره على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال مداخلته، شدد أبو حسان على أهمية تفعيل دور اللجنة التنفيذية في الدبلوماسية البرلمانية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي العربي من خلال إقرار تشريعات موحدة تسهم في جذب الاستثمارات وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية، بما يرسخ التكامل الاقتصادي العربي.

كما أكد على ضرورة دعم برامج التنمية المستدامة وتعزيز التحول الرقمي والابتكار، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد.

وفي سياق متصل، دعا أبو حسان إلى تعزيز دور الاتحاد البرلماني العربي ليكون أكثر تأثيرًا في الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال حشد المواقف الداعمة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأعرب عن رفضه القاطع لأي تصريحات أو مواقف تدعم تهجير الفلسطينيين أو تروج لما يسمى بـ”الوطن البديل”، مؤكدًا ضرورة التصدي لهذه المحاولات بحزم. كما طالب رئاسة الاتحاد البرلماني العربي بإصدار بيان رسمي يدين التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تمس الحقوق الفلسطينية وتتناقض مع القرارات الدولية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل الأولوية الأولى للاتحاد باعتبارها قضية محورية للأمة العربية.