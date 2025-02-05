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إعلان صادر عن الأمن العام بخصوص أقساط السلف

منذ دقيقة واحدة
إعلان صادر عن الأمن العام بخصوص أقساط السلف

وطنا اليوم_أعلنت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، عن تأجيل الأقساط الشهرية للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهري شباط وآذار 2025.

وجاء القرار بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، بهدف تمكين المنتسبين من تلبية احتياجاتهم والتخفيف من الالتزامات المالية المترتبة عليهم خلال هذه الفترة.

وأكدت مديرية الأمن العام التزامها الدائم بدعم منتسبيها وتلمس احتياجاتهم وهم الذين يواصلون البذل والعطاء خدمة لوطنهم ودفاعا عن أمنه وأمن المواطنين والمقيمين على ثراه.


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