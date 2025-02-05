مواطن لرقيب السير:”زوجتي على فراش المرض وتحتاج إلى متبرع بالدم”.. وهذا ما فعله النشمي

وطنا اليوم_في موقف إنساني يعكس روح التضامن والنخوة الأردنية، لم يتردد رقيب السير سائد بني يونس في تقديم المساعدة لمواطن كان في حاجة ماسة إلى الدم لإنقاذ حياة زوجته المريضة.

وأثناء تأدية واجبه في تنظيم حركة المرور، أوقف الرقيب بني يونس إحدى المركبات للتحقق من الرخص، لكنه لاحظ القلق على ملامح السائق، فسأله عن سبب توتره.

فأجاب المواطن بصوت مثقل بالهمّ: “زوجتي على فراش المرض وتحتاج إلى متبرع بالدم بشكل عاجل”.

لم يتردد الرقيب بني يونس لحظة، وردّ عليه قائلاً: “أبشر، لعيونك!”، ثم توجه معه فورًا إلى بنك الدم وتبرع بوحدة دم، قبل أن يعود إلى عمله في الميدان، مستكملاً واجبه بروح العطاء والتفاني.

هذا الموقف النبيل يعكس جوهر نخوة نشامى الأمن العام، الذين لا يترددون في تقديم الغالي والنفيس لخدمة المواطنين. فكل الشكر والتقدير للرقيب سائد بني يونس، الذي جسّد أسمى معاني التضحية والإنسانية.