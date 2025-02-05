مخيم الوحدات يحتضن احتفالاَ جماهيرياً حاشداً بمناسبة عيد ميلاد الملك بتنظيم دائرة الشؤون الفلسطينية

وطنا اليوم:نظمت دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم الأربعاء احتفالًا جماهيريًا كبيرًا في المركز التنموي بمخيم الوحدات، بمشاركة المخيمات الفلسطينية الـثلاثة عشر في المملكة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الـثالث والستين

وشهد الاحتفال الذي رعاه العين مازن دروزة نيابة عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز حضورًا واسعًا من ممثلي المخيمات الفلسطينية وفعالياتها، حيث تضمن الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة التي تعكس التفاف الشعب الأردني الفلسطيني حول القيادة الهاشمية، مشيدين بمسيرة العطاء والإنجازات التي حققها جلالة الملك عبد الله الثاني على مدار سنوات حكمه.

وأعرب مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان عن فخر واعتزاز الشعب الفلسطيني في الأردن بالملك عبدلله الثاني، مشيرًا إلى أن الاحتفالات هذا العام تعكس وحدة الجبهة الداخلية والتزام الشعب الأردني بالنهج الذي أرساه جلالة الملك في خدمة الوطن والمواطن.

وثمن خرفان جهود جلالة الملك منذ بدء الحرب على غزة وكسره للحصار عليها من خلال المساعدات والمستشفيات الميدانية وقوافل الشاحنات التي تحمل المساعدات والتي تزايدت بعد وقف إطلاق النار

كما تحدث خلال الحفل كل من العين مازن دروزة ورئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود ورئيس لجنة خدمات مخيم الوحدات عبد الفتاح الكوز ومحمود الطيطي حيث اجمعوا على التفافهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة بموقفها الثابتة والمشرفة ورفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين وأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.

وتضمن الحفل عرضًا من خلال لجان الخدمات والهيئات الاستشارية التي قدمت مقتطفات من الفعاليات الشعبية التي نظمت في مختلف المخيمات، حيث أضاءت هذه الفعاليات سماء وطننا بمشاعر الفخر والانتماء كما تم عرض فيلم قصير يعرض جهود جلالة الملك ومشاركته بالإنزالات الجوية للمساعدات على غزة ومشاركة ولي العهد والاميرة سلمى بالإضافة الى المبادرات الملكية التي عمت كافة المخيمات وكان لها دورا كبيرا في تحسين الظروف المعيشة.

وفي ختام الحفل، رفعت الحشود الحاضرة أسمى آيات التهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني، داعين له بموفور الصحة والعمر المديد، وقدم خرفان درعا لراعي الحفل.