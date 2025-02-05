تحذير لبناني عاجل بسبب العاصفة الثلجية أسيل

وطنا اليوم:يستعد لبنان، الأربعاء، لاستقبال العاصفة “أسيل”، التي تترافق مع رياح نشطة وتساقط أمطار غزيرة وثلوج على الجبال.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس، الأربعاء، “غائما مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية”.

وقالت مصلحة الأرصاد في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان: “يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتسوء معه الرؤية، وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتد سرعتها لتصل إلى 80 كم في الساعة، يرتفع معها موج البحر”.

وأضافت: “تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق مع انجراف التربة”. كما دعت إلى “توخي الحذر من سلوك الطرق الجبلية”، خصوصا منطقة ضهر البيدر التي تقع على الطريق الواصل بين بيروت ودمشق.

وأوضحت أن “المنطقة تتأثر تدريجيا بمنخفض جوي عالي الفعالية، مصدره البحر الأسود، مصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية اعتبارا من صباح الأربعاء”.

وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية إلى أن العاصفة التي أطلقت عليها اسم “أسيل”، هي الأولى لهذا العام.

وتابعت: “تتساقط الثلوج اعتبارا من 1600 متر، ويتدنى مستوى تساقطها لحدود الـ900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية صباح الخميس، ثم تتراجع حدتها تدريجيا خلال النهار، مع تقلبات جوية حتى ليل الجمعة، وتبقى الأجواء الباردة حتى نهاية الأسبوع، مع تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية”.