عملية نوعية لرضيع بعد يوم من ولادته

وطنا اليوم:أجرى فريق طبي متخصص من مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري بمحافظة العقبة، برئاسة مدير المستشفى العميد الطبيب ماجد الصرايرة، عملية جراحية كبرى لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر ٣٠ ساعة، كان يعاني من عُسر تنفس.

وقال مدير المستشفى العميد الطبيب ماجد الصرايرة إنه تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصور الأشعة للطفل، وجود فتق في الحجاب الحاجز على الجهة اليمنى، وإن هذا الفتق سمح بدخول الكبد والأمعاء الدقيقة وجزء من الأمعاء الغليظة إلى تجويف الصدر الأيمن، مُسبباً ضغطاً على الرئة اليمنى بحيث لا يسمح لها بالتمدد.

واضاف العميد الطبيب الصرايرة أن أطباء أطفال الخداج قاموا بالإجراءات الطبية اللازمة ووضِع المريض على جهاز التنفس إلى أن وصل الوضع المثالي لإجراء العملية التي استمرت لمدة ساعتين، وتم خلالها إعادة الكبد والأمعاء إلى مكانها الصحيح في تجويف البطن، وإصلاح فتق الحجاب الحاجز بعد العملية مباشرة، مشيراً إلى أن العملية تكللت بالنجاح والحالة الصحية للطفل جيدة.