وفاة الطفلة ساجدة لتلحق بأشقائها الثلاثة بحريق ناعور

وطنا اليوم:أعلن مجلس عشائر العجارمة عن وفاة الطفلة ساجدة صالح فهد الفليح العجارمة، متأثرةً بإصابتها جراء الحريق الذي اندلع في منزل عائلتها في ناعور الأربعاء الماضي، لتلحق بأشقائها الثلاثة الذين قضوا في الحادث المأساوي.

وكان الحريق قد أسفر عن وفاة كل من: الطفل عامر صالح فهد الفليح، الطفل خلدون صالح فهد الفليح، والطفلة سيلا صالح فهد الفليح.

هذا الحادث الأليم أثار صدمة كبيرة بين أهالي المنطقة، وعبرت العائلة عن حزنها العميق لفقدان أطفالها الأربعة.

نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .