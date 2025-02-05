مسؤول إسرائيلي: اجتماع ترامب ونتنياهو تجاوز أحلامنا

وطنا اليوم:نقلت صحيفة معاريف عن مصدر سياسي إسرائيلي تأكيده أن نتائج لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاقت كل “توقعات الحكومة الإسرائيلية وأحلامها”.

وأثار الإعلان المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزم واشنطن بسط سيطرتها على قطاع غزة -بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى- ردود فعل حادة.

وقال ترامب في تصريحاته الجديدة إنه يتطلع إلى أن تكون للولايات المتحدة “ملكية طويلة الأمد” في القطاع.

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وستقوم بمهمة فيه أيضا، على حد قوله.

وأضاف “سنطلق خطة تنمية اقتصادية (في القطاع) تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة”.

وقال إن “فكرة سيطرتنا على قطاع غزة حظيت بتأييد وإشادة واسعين من مختلف مستويات القيادة”، معتبرا أن غزة “مكان مليء بالحطام الآيل للسقوط”، وأنه “يمكن تهجير الغزيين إلى أماكن أخرى ليعيشوا بسلام”.

وتوقع ترامب -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -أن يتحول قطاع غزة -الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني- بعد أن تسيطر عليه أميركا إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وعندما سُئل عمن سيعيش هناك قال ترامب إنها قد تصبح موطنا “لشعوب العالم”، وتوقع أن تصبح “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد أن سوّى العدوان الإسرائيلي مساحات شاسعة منها بالأرض.