ويتكوف: ترمب يريد منح الفلسطينيين الأمل في مستقبل أفضل بعيدا عن غزة

وطنا اليوم:قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون ويتكوف، في تصريحات لقناة فوكس نيوز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى إلى منح الفلسطينيين الأمل في مستقبل أفضل، بعيدًا عن غزة التي مزقتها الحرب.

وأضاف أن ترمب يريد تغيير الطريقة التي اتبعت في الشرق الأوسط على مدار الخمسين عامًا الماضية، والتي لم تحقق نجاحًا.

وأشار ويتكوف إلى أن غزة ستظل غير صالحة للسكن لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا على الأقل بسبب الدمار الناتج عن النزاع المستمر.

وتابع أن السلام في المنطقة يعني حياة أفضل للفلسطينيين، وهو ما لا يتوقف على المكان الذي يعيشون فيه اليوم، بل على فرص العمل والظروف المالية والتطلعات المستقبلية.

كما أضاف أن الحياة الأفضل لا تتحقق عبر إقامة الفلسطينيين في خيام في قطاع غزة، بل تتطلب تحسين الفرص والظروف الاقتصادية. واصفًا غزة بأنها مكان خطر للعيش فيه اليوم. وأكد أن ترمب يركز على تقديم أفق جديد للفلسطينيين، بعيدًا عن الوضع الحالي في غزة.

وفيما يتعلق بالفكرة المثارة حديثًا حول السيطرة على غزة، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في إدارة ترمب قولهم إن الفكرة كانت قد تم طرحها مؤخرًا، وكان الرئيس قد عرضها على مساعديه وحلفائه.

وأكد المسؤولون أن الاقتراح كان متماسكًا، إلا أن بعض المسؤولين من خارج الدائرة المقربة من ترمب لم يكونوا على علم بها خلال التخطيط لاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.