تربية الشونة الجنوبية تحتفل بميلاد جلالة الملك

وطنا اليوم – رعى متصرف لواء الشونة الجنوبية د.صقر الدروع،احتفال مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الثالث والستين،اليوم الثلاثاء،في قاعة مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية المختلطة.

وخلال كلمته رحّب مدير التربية والتعليم د.مازن هديرس بالحضور مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالقيادة الهاشمية، وتعبير صادق عن روح الولاء والانتماء التي نحرص على غرسها في نفوس أبنائنا وبناتنا، طلبة مدارسنا، الذين هم أمل المستقبل وعماد الوطن،مجددين العهد والولاء بالوقوف خلف قيادة جلالته في مواقفه الثابتة والصامدة تجاه القضية الفلسطينية،والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية، ورفضنا لكل أشكال التهديد والممارسات الاسرائيلية الاستيطانية التي تمارس ضد أهلنا في فلسطين.

وأشار د.هديرس إلى دعم جلالة الملك المُطلق لقطاع التعليم ونهضته فرؤية جلالته في تطوير التعليم وتحديثه هي التي تُحفّز الأسرة التربوية لتحقيق المزيد من التميز والإنجاز،والإرتقاء بالمسؤولية تجاه طلبتنا في إيجاد بيئة تربوية وتعليمية منافسة.

واستعرض د.هديرس أهم الإنجازات التعليمية والتربوية في لواء الشونة الجنوبية التي جاءت تجسيداً لرؤيته الملكية السامية من تطوير للبنية التحتية والتوسع في إنشاء المدارس في مختلف مناطق اللواء وتحسين المرافق والبيئة التعليمية، وتزويد المدارس بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تسهم في تحسين جودة التعليم،بالإضافة إلى تطوير المناهج ومواكبتها للتطور في العصر الحديث، وتعزيز التوجه نحو التعليم المهني والتقني من خلال تشجيع الطلبة على الالتحاق بدراسة المسارات المهنية والتقنية لتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مستقبلية،وإطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي التي عززت في نفوس الطلبة روح الولاء والإنتماء للمدرسة والغرفة الصفية،وأظهرت الأثر المباشر لها داخل الحرم المدرسي والمجتمع المحلي.

واشتمل الحفل على عرض مرئي لأبرز مراحل سيرة جلالته،وقصائد شعرية،وفقرات فنية تغّنت بالوطن وقيادته الهاشمية ومعرضاً فنيأً ضم صوراً تاريخية لقائد المسيرة والهاشميين، مما أضاف بعداً تاريخياً للحفل وعزّز من قيم الوفاء والولاء في نفوس الحاضرين.

وحضر الإحتفال عدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية،ومدير الشؤون التعليمية د.شاهر الدريدي،ومدير الشؤون الإدارية والمالية لبنى العدوان، ورؤساء الأقسام التربوية،ومديري ومديرات المدارس الحكومية ورئيس وأعضاء مجلس التطوير التربوي،وأعضاء اللامركزية معربين عن خالص التمنيات لجلالته بالصحة والسعادة ،ودوام الاستقرار والازدهار للوطن وأبنائه، بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة،ومؤكدين ثقتهم وإيمانهم بقيادتهم الهاشمية التي حقّقت الإنجازات من أجل رفعة الوطن وصون مُقدّراته.