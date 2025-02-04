الأردني الكويتي ينظم جلسة توعويةلموظفيه لتشجيعهم على الإقلاع عن التدخين

وطنا اليوم_بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان والذي يصادف 4/شباط من كل عام، قام البنك اليوم الثلاثاء الموافق4-2-2025 بعقد جلسة توعوية لموظفيه في مسرحه، بالتعاون مع جمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين، لتسليط الضوء على العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، والتي من أبرزها التدخين، ومدى تأثيره على صحتهم وصحة المحيطين بهم من غير المدخنين.

وهدفت الجلسة إلى تقديم النصائح للزملاء المدخنين لمساعدتهم على الإقلاع وتشجيعهم على اتباع العادات الصحية، للحد من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام وعلى وجه الخصوص سرطان الرئة.

حيث تشير الأدلة العلمية إلى أن نسبة النجاح في الإقلاع عن التدخين دون الحصول على المساعدة المتخصصة منخفضة، بينما تتضاعف النسبة 4 مرات بمجرد الحصول على المساعدة الطبية من قبل المختصين. والجدير بالذكر بأنه سيتم تنظيم جلسات فردية للموظفين الراغبين بالإقلاع عن التدخين تشمل متابعة من قبل اخصائيين في هذا المجال.