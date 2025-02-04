مؤسسات التعليم العالي الأردنية تستقطب 51647 طالبا وافدا من 113 دولة

وطنا اليوم:سجلت مؤسسات التعليم العالي الأردنية مع انطلاقة العام الجامعي 2024-2025 عددًا قياسيًا من الطلبة الوافدين، حيث بلغ مجموعهم 51647 طالبًا وطالبة يمثلون 113 دولة مختلفة فيما وصل عدد الطلبة الوافدين المقبولين في هذه المؤسسات بداية العام الجامعي الحالي إلى 11814 طالبًا وطالبة.

وأظهر التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025) أن عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحان الكفاءة الجامعية 58649 طالبا وطالبة، و1004 عدد المؤهلات التي جرى تسكينها على الإطار الوطني للمؤهلات، وعدد البرامج الاكاديمية الحاصلة على شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية 6 محليا و12 إقليميا.

وبين التقرير، أنه جرى إقرار نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2024، ويأتي النظام لغايات تحديد الأحكام المتعلقة بالاستفادة من المنح الكاملة والجزئية والقروض التي يقدمها الصندوق، ولتنظيم الأحكام الخاصة بإدارته، وأوجه الإنفاق منه، وجميع الشؤون المتعلقة به، كما جرى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50 بالمئة عن مستوى العام الماضي لتبلغ 30 مليون دينار، مما يمكن من شمول 53 ألف طالب وطالبة بدلاً من 43 ألف في العام 2025 /2026.

وبحسب التقرير، جرى استكمال العمل في مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي وفقا للمخطط المعتمد حيث بلغت نسبة الإنجاز الإنشائي لمبنى كلية الطب 33.75 بالمئة، ولمبنى الرئاسة 28.73 بالمئة، وللمستشفى الجامعي 53.39 بالمئة وتم طرح عطاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، إضافة إلى إنشاء لجنة إدارة صندوق الابتعاث وابتعاث طبيبين أردنيين في تخصصي التشريح وعلم الأجنة وعلم وظائف الأعضاء والتعاون مع الشريك الاستراتيجي كلية الطب في جامعة لندن لتطوير المنهج التعليمي وكافة المسارات الفنية والتعليمية.

وجرى الموافقة على الكليات والتخصصات في الجامعات الأردنية والكليات الجامعية المسموح الالتحاق بها اعتباراً من العام الجامعي (2027/2026) لطلبة الثانوية العامة الخطة الجديدة للمسارين الأكاديمي والمهني، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من نظام الاتصال الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي بهدف تبادل البيانات والمعلومات المحدثة بشكل آلي وسريع بين الوزارة والجامعات الرسمية.

ولفت التقرير، إلى أنه في إطار الجهود لتطوير وتنفيذ خطة لاستقطاب الطلبة الوافدين تم العمل على ما يلي: إطلاق نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية، وتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتبادل الطرفين عدد من المقاعد والمنح الدراسية، وتنظيم ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024 والذي نتج عنه اعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان العراق رسمياً ب 20 جامعة أردنية، إضافة إلى تنظيم عدد من المعارض التعليمية في عدة دول بمشاركة عدد من الجامعات الأردنية منها دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقا للتقرير، تم تطبيق معايير تسكين المؤهلات وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، مع التركيز على ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل حيث تم تسكين أكثر من1000 مؤهل أكاديمي ومهني ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، وتطبيق معايير الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاعتماد والجودة، حيث تم منح شهادة الاعتماد وضمان الجودة (WFME) لـ 6 كليات طبية أردنية، بالإضافة إلى 8 كليات طبية في العراق 2 كلية في سوريا، و كلية في فلسطين، كما تم منح شهادة مقيم جودة لـ 150 عضو هيئة تدريس.