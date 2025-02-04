الملك والسيسي يؤكدان إدامة التنسيق الوثيق حيال التطورات في المنطقة

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، إدامة التنسيق الوثيق حيال مختلف التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وجدد الزعيمان تأكيدهما على دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وشدد الزعيمان على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، باعتباره الخطوة الأولى للتهدئة في الإقليم.

وتطرق الاتصال إلى الأوضاع في سوريا ولبنان.