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إعلان هام للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح وقروض للعام الجامعي 2024-2025

منذ 48 ثانية
إعلان هام للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح وقروض للعام الجامعي 2024-2025

وطنا اليوم:تعلن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه واعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 4-2-2025 فإنه يمكن للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الكاملة بجميع أنواعها أو المنح الجزئية أو القروض، الدخول إلى رابط النتائج باستخدام الرقم الوطني للطالب وكلمة المرور التي أنشأها الطالب عند تقديم الطلب لاستكمال الإجراءات، وذلك وفقاً لما يلي:
أولا: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض: الرجاء الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة:
https://www.dsamohe.gov.jo/IGLSFinalResults2024-2025/PDF/ManualFullSclrAndLoan.pdf

ثانيا: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها: الرجاء الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة:
https://www.dsamohe.gov.jo/IGLSFinalResults2024-2025/PDF/ManualAllSclr.pdf
وتؤكد الوزارة بأن آخر موعد لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الموضحة أعلاه هو نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 4-3-2025.
وحرصاً من الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية فإنه يمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب، علماً بأن هذه النتائج نهائية ولن تستقبل الوزارة أي اعتراضات عليها، حيث تم فتح باب الاعتراضات سابقاً.


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