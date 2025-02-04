عمان الأهلية تستقبل وفداً من جامعة عجمان الإماراتيّة

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مدير جامعة عجمان الدكتور كريم الصغير يرافقه نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورخالد الصالح، والمدير التنفيذي للعمليات الأستاذ ربيع الخفش.

وجرى خلالَ اللقاءِ مناقشة عدّة محاورَ تهدفُ إلى تعزيز التعاون بين الجامعتين، تشمل تبادل الطلابِ وأعضاءِ هيئة التدريس، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، بالإضافة إلى استثمارِ الفرص المتاحة في تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين.

وأكّد حمدان دعمَ الجامعة لجميع أشكال التعاون الأكاديمي والعلمي، مشيرا إلى أنّ كلا الجامعتين تضمّان نخبةً من الأكاديميين الذين يحظون بسمعة علميّة مرموقة.

وخلال الزيارة تم اصطحاب الوفد في جولة على بعض مرافق الجامعة ومنها كلية طب الأسنان، بالإضافة لزيارة كلية التمريض حيث كان في استقبالهم عميد كلية التمريض الأستاذ الدكتورة ايمان النزلي، وأيضاً كلية الأعمال، وكلية إدارة الضيافة والسياحة حيث استقبلتهم المدير التنفيذي المُدرّسة جيهان السهاونة والتي قدمت عرضاً توضيحياً عن الكلية.

ومن جهته، أعرب الدكتور الصغير عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالمستوى الأكاديمي والتقني لجامعة عمان الأهلية، ومؤكداً تطلّع جامعة عجمان إلى تعاون مثمر يحقق الفائدة للطرفين.

وحضر اللقاءَ من جانب جامعة عمان الأهلية عميد كلية الدراسات العليا / مستشار الرئيس الأستاذة الدكتورة هديل ياسين ،وعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي، وعميد كلية الهندسة/ عميد كلية التعليم التقني الأستاذ الدكتور بشار الطراونة ، وعميد كلية تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور قاسم خرما ،ومدير مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز أبو سويلم، والسيد خالد الزعبي مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام ،ومدير وحدة التسويق والاتصال المهندس أحمد الحوراني، ورئيس قسم السمعة والتواصل في مركز الارتباط العالمي الآنسة ريم عبد