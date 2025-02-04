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محافظة يشرح التوجيهي الجديد ويكشف سبب إخلاء سكنات العقبة

منذ دقيقتان
محافظة يشرح التوجيهي الجديد ويكشف سبب إخلاء سكنات العقبة

وطنا اليوم:شرح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال اجتماع للجنة التربية والتعليم النيابية نظام امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) الجديد.
وقال محافظة إن النجاح في جميع المباحث المدرسة يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول الذي سيكون مخصصا لمباحث الثقافة العامة المشتركة.
وأوضح محافظة أن الطلبة سيتقدمون للامتحان الوزاري في 4 مباحث للثقافة المشتركة هي: التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الانجليزية، وتاريخ الأردن، وسينتهون من دراستها في الصف الحادي عشر.
وبين أن الطالب سيدرس في الصف الثاني عشر، مبحث المهارات الرقمية، إضافة إلى 6 مباحث تخصصية من اختياره، وبعد النجاح بها مدرسيا يستطيع التقدم للامتحان الوزاري بجزئه الثاني في 4 مباحث يختارها حسب التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة.
وأشار إلى توزيع الطلبة ضمن مسارين، الأكاديمي والمهني التقني بدءا من الصف العاشر، مبيّنًا أن المسار المهني التقني “BTEC” الذي ينفذ بالشراكة مع شركة “بيرسون”، يطرح اختصاصات مهنية تقنية تواكب احتياجات سوق العمل.

** معادلة شهادة الثانوية العامة للحاصلين عليها من الخارج

وحول معادلة شهادة الثانوية العامة للحاصلين عليها من الخارج، قال وزير التربية والتعليم إن نظام معادلة شهادات الثانوية العاملة للدارسين في الخارج تم تحويله للجنة الأكاديمية في مجلس التعليم العالي وهناك توجه لاختيار معادلة الشهادة على أسس معينة أهمها ان يكون جدول حركات السفر 12 شهرا للتخصصات الأكاديمية و20 شهرا للتخصصات العلمية.
وعن اخلاء سكنات المعلمين العزاب في محافظة العقبة وتسليمها لمالكيها، قال محافظة، إن لدى وزارة التربية والتعليم توجه للتخلي عن الشقق وإعطاء صلاحياتها لوزارة المالية.
وأضاف، أن هذه الشقق تشهد هدرا بصرف المياه والكهرباء من قبل ساكنيها كما يوجد بها أشخاص من غير المعلمين يسكنون بها.
من جهتهم، طالب أعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية بالابقاء على نظام الثانوية العامة السابق، وتعديل نسبة قبول مكرمة المعلمين للمعيدين لتصبح أكثر من 5%، وايجاد حلول لمعادلة شهادات الثانوية العامة للطلبة الأردنين والذين حصلوا عليها من تركيا.


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