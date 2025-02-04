مياه اليرموك تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

وطنا اليوم_أكدت شركة مياه اليرموك، جاهزيتها بكامل كوادرها للتعامل مع الالجوي الضروف الجوية القادمة بالتنسيق مع غرف عمليات الطوارئ والحكام الإداريين في محافظات الشمال، اربد، جرش، عجلون، والمفرق.

ودعت الشركة المواطنين إلى التعامل الصحيح مع شبكات الصرف الصحي وعدم اللجوء إلى ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي مما يتسبب في دخول كميات كبيرة من المياه داخ الشبكة تكون اكبر من طاقتها الاستيعابية وبالتالي اندفاع المياه العادمة الى الشوارع والتسبب بمكرة صحية كما دعت الشركة الى عدم فتح أغطية مناهل الصرف في الشوارع للتخلص من تجمعات مياه الأمطار، لضمان عدم انسدادها وفيضان المياه العادمة، وحفاظا على السلامة العامة للمواطنين والمركبات.

ودعت الشركة إلى ضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات في حالات الصقيع وحدوث الانجمادات، وذلك بلفها بقطعة قماش أو خيش وثم لفها بقطعة بلاستيكية أو كيس بلاستيكي، حيث ستضمن هذه الإجراءات سلامة العداد وحمايته من التجمد والتعرض لخطر التلف.

وأشارت إلى أهمية تفقد الخزانات وصلاحية العوامات، حفاظاً على المياه من الهدر الذي يتسبب في ارتفاع فواتير المياه، خاصة في فصل الشتاء، إذ يحدث عدم القدرة على التمييز بين مياه الأمطار والمياه التي تفيض من الخزانات في حال كانت الخزانات مهترئة أو العوامات تالفة.

وأكدت الشركة أن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد وأن أي تعديل يطرأ سيتم الإعلان عنه مباشرة، مشيرة إلى ضرورة اعتماد الرقم (117116) الموحد لشكاوى المياه والصرف الصحي.