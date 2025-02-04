الدبعي يلتقي نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار الأوزبكستاني

وطنا اليوم:التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي في مكتبه في حرم الوزارة السيد ماكسكاموف أوتابك نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار الأوزبكستاني على رأس وفد ضم كلاً من

⁠السيد دافرون رسولوف / النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدينية، والسيد يوزيف جوليبجون / رئيس قسم التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار، والسيد محمدولم محمد صديق / نائب رئيس مكتب مسلمي أوزبكستان، وفي بداية اللقاء أثنى الطرفين على العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين، مؤكدين على ضرورة المضي قدماً في تطوير هذه العلاقات، وتعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وقد رحب الدكتور الدبعي بالضيوف الكرام، وقدم ملخصاً عن تطور قطاع التعليم العالي في الأردن، والقوانين والحاكمية التي تحكم الجامعات، كما قدم ملخصاً عن أعداد الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، والجهود التي بذلتها لجنة استقطاب الطلبة الوافدين المنبثقة عن مجلس التعليم العالي في سبيل الترويج للجامعات الأردنية وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وذلك بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة، وهو شريكها الاستراتيجي في هذا المجال موضحاً العناصر التي تساهم في جذب الطلبة للدراسة في الأردن، ومن أهمها سمعة قطاع التعليم العالي المتميزة وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، إضافةً إلى تميز الخريجين في مجال التخصصات الطبية والهندسية والتمريض، كما استعرض الدكتور الدبعي النظام المتبع في الاعتراف بالجامعات غير الأردنية داعياً مختلف الجامعات الأوزبكستانية إلى تقديم طلبات اعتراف لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية من خلال منصتها الإلكترونية لهذا الغرض ليتم دراسة هذه الطلبات من خلال لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية.

بدوره أشاد نائب وزير التعليم العالي الأوزبكستاني بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مؤكداً على حرص الجانب الأوزبكستاني على تطوير التعاون مع الأردن في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على خارطة طريق واضحة للمضي قدماً في تطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وصولاً إلى توقيع برنامج تنفيذي يعمل على زياد تشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الطرفين، وإقامة برامج مشتركة، وتبادل ابتعاث الطلبة بين الطرفين .

وقد حضر اللقاء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل من: السيد فادي الروسان/ مدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين، والسيد إبراهيم العموش / مدير مديرية البعثات، والدكتورة أسيل المحيسن مدير مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية