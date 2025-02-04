قطر: نعتمد على ترامب وإدارته في إتمام اتفاق غزة

وطنا اليوم_قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، “كان يفترض وصول وفد إسرائيلي للدوحة الاثنين لمفاوضات المرحلة 2”.

وأعرب عن أمله بأن يطلب ترامب من نتنياهو الوفاء بتعهداته وإرسال وفده التفاوضي إلى الدوحة.

وأضاف الأنصاري أن “ما أفهمه أن نتنياهو يريد لقاء ترامب أولا وإجراء مناقشات قبل إرسال وفد التفاوض”.

وتابع: “نعتمد على الرئيس ترامب وإدارته لإرسال رسالة واضحة بدعم التفاوض والمرحلة الثانية”، كما “نعتمد على إدارة ترامب لتوجيه رسالة بدعم هذه العملية طوال مسار إحلال السلام”.

وأردف المتحدث باسم الخارجية القطرية: “نؤمن أن الاتفاق لم يكن ليحدث لولا إصرار الرئيس ترامب على تنفيذه”.

واستكمل: “نعتمد على استمرار نهج الرئيس ترامب للمضي قدما نحو المراحل التالية من الاتفاق”.