الرواجيح: منح بقيمة (5ر6) مليون دينار لتفيذ مشاريع خدمية وتنموية  مادبا

وطنا اليوم – قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح ان بلدية مادبا الكبرى حققت انجازات ملموسة ومهمة خلال العام 2024 من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الخدمية والتنموية حيث بلغت موازنتها الكلية 12 مليون دينار، منها (546ر6) مليون دينار لتنفيذ مشاريع ممولة بمنح ومساعدات خارجية. واضاف الرواجيح في مؤتمر صحفي عقد في دار البلدية اليوم الاثنين ان البلدية تعتمد نهج الشفافية والوضوح الذي اختطته مع أبناء المدينة ومناطقها وتنفتح على الإعلام لوضعه بصورة واقع الخدمات والمشاريع والخطط التي تنفذها انطلاقا من حق المواطن بمعرفة ما تقوم به البلدية. وبين أن مشاريع المنح والمساعدات الخارجية جاءت نتيجة العلاقات الواسعة التي بنتها البلدية مع المانحين والسمعة الطيبة لمادبا بتنوعها وفسيفسائها حيث توزعت على مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي بقيمة(770ر1) مليون دينار بمنحة من البنك الدولي، ومشروع سوق المواشي بقيمة 850 الف بتمويل من صندوق البلدية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الادارة المحلية، ومشروع المسارات الذكية مناخيا من اجل الحصول على اقتصاد مرن ومرن بقيمة (590ر2) مليون، ومشروع ترانك (المرأة والتنمية في مادبا) بقيمة 444 الف دينار بمنحة من السفارة الفرنسية، ومشروع دعم البلديات بقيمة نصف مليون دينار بدعم من الوكالة الاميركية للتنمية، وانشاء ميادين بقيمة 32 الف دينار بدعم من وزارة السياحة. وبين أن من اهم المصادر الأخرى لتمويل مختلف مشاريع البلدية وأبرزها مخصصات مجلس محافظة مادبا بقيمة 900 الف دينار ومشاريع عوائد استثمارية للبلدية بقيمة (700) الف دينار وايرادات محكمة البلدية بقيمة (567) الف دينار ومشاريع خدمات وبنية تحتية من صندوق البلدية بقيمة (830ر2) مليون دينار وقروض من بنك تنمية المدن والقرى بقيمة (5ر1) مليون دينار وعوائد ضريبة المحرقات لعام 2024 بنسبة 8 بالمئة وقيمتها ثلاثة ملايين دنيار وتحقيق وفر في فاتورة انارة الشوارع بعد تركيب 14 الف وحدة “ليد” بنسبة 48 بالمئة. وأوضح أن أهم المشاريع التي نفذتها البلدية مشروع الحديقة الطولية بقيمة (5ر1) مليون دينار والتي وفرت 78 وطنا اليوم – قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح ان بلدية مادبا الكبرى حققت انجازات ملموسة ومهمة خلال العام 2024 من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الخدمية والتنموية حيث بلغت موازنتها الكلية 12 مليون دينار، منها (546ر6) مليون دينار لتنفيذ مشاريع ممولة بمنح ومساعدات خارجية. واضاف الرواجيح في مؤتمر صحفي عقد في دار البلدية اليوم الاثنين ان البلدية تعتمد نهج الشفافية والوضوح الذي اختطته مع أبناء المدينة ومناطقها وتنفتح على الإعلام لوضعه بصورة واقع الخدمات والمشاريع والخطط التي تنفذها انطلاقا من حق المواطن بمعرفة ما تقوم به البلدية. وبين أن مشاريع المنح والمساعدات الخارجية جاءت نتيجة العلاقات الواسعة التي بنتها البلدية مع المانحين والسمعة الطيبة لمادبا بتنوعها وفسيفسائها حيث توزعت على مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي بقيمة(770ر1) مليون دينار بمنحة من البنك الدولي، ومشروع سوق المواشي بقيمة 850 الف بتمويل من صندوق البلدية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الادارة المحلية، ومشروع المسارات الذكية مناخيا من اجل الحصول على اقتصاد مرن ومرن بقيمة (590ر2) مليون، ومشروع ترانك (المرأة والتنمية في مادبا) بقيمة 444 الف دينار بمنحة من السفارة الفرنسية، ومشروع دعم البلديات بقيمة نصف مليون دينار بدعم من الوكالة الاميركية للتنمية، وانشاء ميادين بقيمة 32 الف دينار بدعم من وزارة السياحة. وبين أن من اهم المصادر الأخرى لتمويل مختلف مشاريع البلدية وأبرزها مخصصات مجلس محافظة مادبا بقيمة 900 الف دينار ومشاريع عوائد استثمارية للبلدية بقيمة (700) الف دينار وايرادات محكمة البلدية بقيمة (567) الف دينار ومشاريع خدمات وبنية تحتية من صندوق البلدية بقيمة (830ر2) مليون دينار وقروض من بنك تنمية المدن والقرى بقيمة (5ر1) مليون دينار وعوائد ضريبة المحرقات لعام 2024 بنسبة 8 بالمئة وقيمتها ثلاثة ملايين دنيار وتحقيق وفر في فاتورة انارة الشوارع بعد تركيب 14 الف وحدة “ليد” بنسبة 48 بالمئة. وأوضح أن أهم المشاريع التي نفذتها البلدية مشروع الحديقة الطولية بقيمة (5ر1) مليون دينار والتي وفرت 78 فرصة عمل مؤقتة والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سوق المواشي بقيمة 700 الف دينار والذي سيوفر بعد اكتمال مراحله 29 وظيفة دائمة و14 موظفا للمسلخ اضافة الى توفير سوق نموذجي لتجار المواشي مشيرا أن المشروع بكل مراحله تصل كلفته الى (042ر1) مليون دينار، اضافة الى استلام البلدية لآليات نظافة ضاغطة عدد 2 ورافعة حاويات كبيرة عدد 2 وديانا قلاب عدد 2 للمحافظة على نظافة المدينة ومناطقها. وقال الرواجيح انه تم ضمن مشروع دعم البلديات تركيب 40 مظلة في الشارع السياحي وتكريب قارمات محلات تجارية بالشارع السياحي وتركيب احواض للزراعة ومشروع رسم المسارات لآليات جمع النفايات بقيمة نصف مليون دينار، كما قامت البلدية بالتبرع بدونم أرض لإقامة مبنى الخدمات الحكومية والذي يقدم 118 خدمة تتبع ل 24 جهة حكومية، فيما حرصت البلدية وفق الرواجيح على الاستمرار بتوسعة المنطقة الحرفية بقيمة (5ر1) مليون دينار على مساحة 40 دونما لدوره في توفير فرص العمل وتنمية المدينة. اما الخلطات الاسفلتية فأكد الرواجيح أنها أخذت اهتماما خاصا من البلدية للحاجة الماسة لتحسين البنية التحتية المتهالكة في المدينة والمناطق حي تم تنفيذ خلطات اسفلتية في مدينة مادبا والمناطق بقيمة (591ر1) مليون دينار، ومشاريع فتح وتعبيد وصيانة شوارع وعبارات تصريف مياه الامطار بقيمة (731) الف دينار وإعادة تأهيل شارع العباس الذي يربط مسار الآليات الثقيلة بالمدينة الحرفية والطريق الملوكي بقيمة (460) الف دينار. وقال الرواجيح أن الطابع الجمالي لمدينة مادبا كان حاضرا بقوة حيث تم انشاء وتزيين الميادين خصوصا على الطريق الدائري (شارع مكة) وعددها سبعة ميادين بقيمة (58) الف دينار قامت بكل ذلك كوادر البلدية دون طرح اي عطاءات، كما تم انشاء قاعات متعددة الاغراض في مناطق المريجمات والحوية وماعين والحي الشرقي بقيمة (692) الف دينار. ووقعت البلدية عقود استثمار لمصنع الحاويات ومسلح اللحوم والمطبخ الانتاجي والوحدة الصحية ومبيت الشاحنات وتأجير مخازن وتأجير قطع اراض بالمنطقة الحرفية وسوق الجمعة والتي تدر دخلا على صندوق البلدية، فيما تم تجهيز الشروط المرجعية لاستثمار السوق الشعبي ومحطة فرز النفايات ومحطة الباصات الذكية والمنطقة الحرفية، فيما نجحت البلدية باصدار رخصة انشاء محطة شحن الكهربائية في مادبا، والعمل على إطلاق موقع الكتروني للبلدية. وأشار أن البلدية حرصت على توفير فرص عمل لأبناء مادبا من خلال تنظيم أيام وظيفية وفرت نحو 1500 فرصة عمل إضافة إلى توفير 100 فرصة عمل بعد افتتاح المطبخ الإنتاجي، فيما عملت البلدية على إيصال خط للباص السريع إلى مادبا وربط المدينة من خلال الطريق الدائري الذي يخفف الأزمات في المدينة. واوضح الرواجيح ان قسم الانارة في البلدية عمل على تركيب اعمدة انارة في شارع مكة وإنارة الميادين الأربعة وإنارة التاج الملكي على المدخل الشرقي للشارع وتركيب اشارتين ضوئيتين على المدخل الشرقي والغربي للشارع، كما تم تركيب أعمدة إنارة مع وحدات على مداخل عدد من الطرق والمداخل في مادبا والمناطق وإنارة شارع كنيسة الرسل وتركيب 750 وحدة انارة ليد وصيانة 4650 وحدة إنارة فيما تم تدريب 30 طالب من مؤسسة التدريب المهني بواقع 3 دورات وغيرها من المهام لاستدامة الانارة. وقدم مدير التنمية في البلدية محمد ابو قاعود ايجازا حول إنجازات البلدية خلال العام 2024 والتي تشمل إيرادات البلدية والمنح والمساعدات الخارجية ومشاريع البلدية التنموية والخدمية. وأجاب الرواجيح على أسئلة واستفسارات الصحفيين والإعلاميين. وحضر المؤتمر الصحفي مديرو الدوائر في البلدية ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

