ترجيحات بعقد قمة بين ترامب وبوتين في دولة عربية

وطنا اليوم:قال مصدران روسيان مطلعان إن روسيا تعتقد أن السعودية والإمارات مكانان محتملان لاستضافة قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويقول ترامب إنه يعتزم إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن وإنه مستعد للقاء بوتين.

وهنأ بوتين ترامب على انتخابه وقال إنه مستعد للقائه لإجراء مناقشات حول أوكرانيا والطاقة.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل قاطع سويسرا كوسيط بشأن أوكرانيا وكموقع لاجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.