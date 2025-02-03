تخصيص 4.5 مليون دينار لإعادة وإنشاء طرق بمناطق لواء بني عبيد

وطنا اليوم:خصصت بلدية بني عبيد مبلغ 4.5 مليون دينار ضمن موازنة العام الحالي لتنفيذ خلطات إسفلتية وفتح وإعادة إنشاء طرق في مناطق لواء بني عبيد، بحسب ما أفاد رئيس لجنة البلدية جمال أبو عبيد.

وقال أبو عبيد، الأحد، إنّ البلدية تقوم حاليا بإجراء دراسات مستفيضة بالتنسيق مع المناطق التابعة لها من أجل تحديد الطرق التي هي بحاجة للمعالجة والتزفيت والفتح وإعادة التأهيل.

وبيّن أنه سيتم طرح العطاءات بعد مصادقة موازنة العام 2025، والتي من المتوقع أن تبلغ 12.5 مليون دينار، موضحا أن تنفيذ هذه المشاريع سيبدأ مع حلول فصل الربيع.