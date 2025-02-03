752 أسرة مستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة الشهر الماضي

وطنا اليوم:أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقرير إنجازاتها الشهري عن شهر كانون الثاني الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

وذكرت الوزارة، الاثنين، أنّها استقبلت (9823) معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و (180) معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت (52) معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير، فقد تم إلحاق (49) طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج (36) طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة (13) طفلا.

وأوضح التقرير، أنه تم استقبال (788) معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وبينت الوزارة، أن عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة (307) أحداث، وعدد الأحداث المستفيدين من برامج التأهيل المهني المنفذة من خلال دور تربية وتأهيل الأحداث (73) حدثا، في حين بلغ عدد الأطفال الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة بالتعاون مع الجهات والمنظمات الشريكة من خلال مديريات الميدان ومكاتب الدعم النفسي والاجتماعي من الأطفال العاملين في ظروف مخالفة للتشريعات (37) طفلا، وعدد الأحداث المستفيدين من خدمات المساعــــدة القانونية (10) أحداث.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ ( 6117) جمعية، وجرى تسجيل (12) جمعية، وقد بلغ عدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها (4) هيئات، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة (22) هيئة إدارية مؤقتة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها (14) لجنة.

وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية (752) أسرة، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية (الشهرية) (284) أسرة، فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق (93) بالمئة.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء (423) حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط ( 710) متسولين ومتسولات.