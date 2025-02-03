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العرموطي : أحلام التميمي بنت الأردنّ وعرضه

منذ دقيقة واحدة
العرموطي : أحلام التميمي بنت الأردنّ وعرضه

وطنا اليوم:قال رئيس كتلة جبهة العمل الإسلاميّ، النائب المحامي صالح العرموطي إننا في الأردن نعيش في دولة مؤسسات وقانون تحترم مواطنيها ولا نفرط في فيه.
وقال العرموطي خلال الجلسة التشريعية التي عقدت الإثنين، لمناقشة مشاريع قوانين، أن ما سمعناه في الإعلام نعتقد جازمين أنه لم يصدر عن الحكومة ولا عن الأجهزة الأمنية فيما يخص قرار ترحيل أحلام التميمي.
وأشار إلى أن أحلام التميمي بنت الأردن وهي عرضنا مشيدا بالجهود وأن الأردن سيبقى حرا عزيزا.
في وقت سابق، قالت وسائل إعلام عربية إن السلطات الأردنية أبلغت حركة حماس بضرورة ترحيل الأسيرة المبعدة أحلام التميمي عن الأردن.
وكانت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن، قد صادقت، في مارس/ آذار 2017، على قرار محكمة استئناف عمّان، الذي يرفض تسليم أحلام التميمي للولايات المتحدة، وهي التي اتهمت بقتل أميركيين في عملية نفذتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


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