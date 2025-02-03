مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين غرفتي تجارة الاردن واوزباكستان

وطنا اليوم:وقعت غرفة تجارة الاردن مع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز وتوسيع الروابط التجارية والاقتصادية وفقًا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.

وتنص الاتفاقية التي وقعها النائب الاول لرئيس الغرفة جمال الرفاعي، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان، ديليشود رسولوف، بحضور القائم باعمال نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان شوكرو غلاموف، على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي المشترك وتسهيل تطوير الاتصالات بين الشركات والمؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال في أوزبكستان والأردن وبما يخدم مصالح القطاع التجاري لدى الجانبين.

كما تنص مذكرة التفاهم على تعاون الجانبين في مجال تنظيم وإقامة الفعاليات المشتركة ، الندوات العلمية، الموائد المستديرة، المؤتمرات، وتسهيل تبادل الوفود والبعثات التجارية، وإقامة المعارض والأنشطة التجارية، وتبادل الخبرات في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب والتطوير المهني.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم التعاون في تنظيم وعقد برامج تدريبية عملية للمتخصصين من الجانبين على اساس اتفاقيات منفصلة؛ وبذل كل أشكال المساعدة لتسهيل وسائل الإتصال بين أصحاب الأعمال بينهما، من أجل توسيع آفاق المعرفة بالإمكانيات والفرص المتاحة لتنمية المبادلات التجارية والخدميّة .

وتضمنت مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والتشريعات المحلية الناظمة للتجارة والاستثمار، ومعالجة معيقات التبادل التجاري، ورسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون على مستوى القطاع الخاص للارتقاء بمبادلات البلدين التجارية وإقامة شراكات استثمارية.

كما نصت على التعاون في اقامة المشاريع المشتركة وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المنشآت في القطاع الخاص لدى الطرفين، من خلال تبادل المعلومات الخاصة بالتنمية الاقتصادية في البلدين بهدف إفساح المجال لزيادة التعاون التجاري بينهما.

وحسب بيان لغرفة تجارة الاردن ، اليوم الاثنين، أكد الرفاعي، “إن مذكرة التفاهم هذه تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وأوزبكستان، وستساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات متنوعة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني في البلدين.”

وأضاف: “نحن ملتزمون بتطوير آليات تسهل عملية تبادل الخبرات بين القطاعين الخاص في كلا البلدين، بالإضافة إلى تسهيل تبادل الوفود التجارية وإقامة شراكات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي والتجاري.

وبين أن مبادلات البلدين التجارية ما زالت أقل من الطموحات، رغم توفر الفرص والإمكانيات، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود للارتقاء بها، وإيجاد أدوات فاعلة تُسهم في تنشيطها وإزالة أية صعوبات تعيق حركة انسياب السلع بالاتجاهين.

وشدد على ضرورة أن يقوم القطاع الخاص الأردني والاوزبكي بالاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تجمع البلدين وتعميق العلاقات الثنائية المشتركة في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل المنافع وبما يخدم مصالحنا العليا لا سيما في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الغرفة تسعى لتعميق العلاقات التجارية مع أوزبكستان من خلال تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.

من جانبه، أكد القائم باعمال نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، شوكرو غلاموف، أن الهدف من الزيارة هو البحث في سبل تعزيز التعاون التجاري بين المملكة وجمهورية أوزبكستان، لا سيما التجارية والسياحية، مشيراً الى عمق العلاقات الثنائية والإمكانيات الإقتصادية التي يمتلكها البلدين، إضافةً إلى تنوع السلع والمنتجات لديهما.

ووجه غلاموف الدعوة لغرفة تجارة الاردن لتشكيل وفد تجاري أردني يضم رجال أعمال وأصحاب عمل في قطاعات تجارية معينة لزيارة جمهورية اوزباكستان للاطلاع على الفرص الاقتصادية والتجارية والخدمية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الأردن وأوزبكستان، لرفع مبادلاتهما التجارية.

وأشار الى ضرورة تشكيل مجلس اعمال اوزبكي اردني بهدف تسهيل التعاون والتنسيق وتوسيع فرص الاستثمار والمساهمة في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة.

وبين ان هناك بعض المعيقات لجهة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، أهمها وأولها عائق النقل لعدم وجود طيران مباشر بين البلدين، لكن من الممكن التغلب على جميع العوائق اذا ما توفرت الإرادة، وامكانية توافر خطوط نقل تجارية بديلة.

من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان ديليشود رسولوف : “إن مذكرة التفاهم هذه تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين أوزبكستان والأردن، مؤكدا وجود إمكانيات كبيرة لتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات الطيبة التي تجمعنا.

وأضاف رسولوف: “ان هذه المذكرة تمثل بداية لعلاقات تجارية أقوى بين أوزبكستان والأردن، وخطوة ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، مؤكدا التزامه بتوفير بيئة محفزة للاستثمار والنمو