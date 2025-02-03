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النائب الطهراوي يسأل الحكومة عن صندوق دعم الطالب

منذ 12 ثانية
النائب الطهراوي يسأل الحكومة عن صندوق دعم الطالب

وطنا اليوم:وجه النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلامي المحامي مالك الطهراوي سؤالا لوزير التعليم العالي حول صندوق دعم الطالب.
وسأل الطهراوي عن الآلية التي اعتمدتها الوزارة في شمول المنح والقروض المقدمة من صندوق دعم الطالب هذا العام وهل جرى أي تعديلات عليها.
وطالب الوزارة بكشف بعدد الطلبة الذين حصلوا على منح الصندوق هذا العام وعدد الذين حصلوا على قروض منه.
وسأل الطهراوي الوزارة عن سبب عدم شمول جميع الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط في حقهم بالحصول على منحة أو قرض.
كما طلب تبيان عدد الذين حصلوا على منحة أو قرض من الصندوق العام الماضي.
وتساءل عن نية الوزارة زيادة المخصصات لصندوق دعم الطالب في الأعوام المقبلة وعما إذا وضعت أي خطط لزيادة إيرادات الصندوق.


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