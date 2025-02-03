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15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شرقي حلب

منذ 19 ثانية
15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شرقي حلب

وطنا اليوم:أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل 15 شخصا وإصابة 15 آخرين -اليوم الاثنين- في انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج في ريف حلب الشرقي شمالي البلاد.
وكان مصدر أفاد بمقتل 12 مدنيا وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن من بين ضحايا التفجير الجديد نساءً وأطفالا.
وقال ناشطون سوريون إن السيارة انفجرت قرب عربة تقل عشرات النساء المتجهات للعمل في الأراضي الزراعية.
وهذا هو الهجوم السابع بسيارة أو دراجة مفخخة في منبج خلال 5 أسابيع، بحسب الدفاع المدني السوري.
وأول أمس، قتل 3 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة وسط منبج.
ويشهد ريف منبج معارك بين الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وسبق أن اتهم الجيش هذه القوات -التي تهيمن عليها الوحدات الكردية– بالوقوف وراء الهجمات المتكررة في المدينة.
وكان الجيش الوطني قد استعاد مدينة منبج في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع إسقاط نظام بشار الأسد.


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