مصر: لدينا خطة لإعمار غزة دون خروج أي فلسطيني من أرضه

وطنا اليوم:أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن مصر تمتلك رؤية واضحة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه.

وشدد عبد العاطي على أن العملية جزء من استراتيجية لتحقيق استقرار مستدام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي، مساء أمس الأحد، أوضح فيه أن القاهرة تنسق مع الأمم المتحدة وتسعى لتوافق عربي لدعم الجهود الإغاثية.

كما شدد على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تبقى أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية.