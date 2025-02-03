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العليا للإعمار تسلم 4500 خيمة للخيرية الأردنية لدعم أهالي غزة

منذ دقيقة واحدة
العليا للإعمار تسلم 4500 خيمة للخيرية الأردنية لدعم أهالي غزة

وطنا اليوم:سلمت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، والتي تضم نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات امس الأحد، 4500 خيمة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة ، وذلك ضمن حملة “غزة.. معًا ننصرها”.
وأكد رئيس اللجنة، نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن اللجنة ستسلم الهيئة 3500 خيمة إضافية بداية الأسبوع المقبل و4000 خيمة أخرى واردة من الصين منتصف الشهر الحالي، ليصل إجمالي عدد الخيام إلى 12000 خيمة.
وأشار الزعبي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام اللجنة بدعم صمود أهل غزة، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والخيرية لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت ممكن.


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