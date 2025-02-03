ضبط مركبة تسير بسرعة 206 كم/ساعة على طريق الأزرق

وطنا اليوم:سجلت إدارة الدوريات الخارجية أعلى سرعة مرصودة خلال الـ24 ساعة الماضية على طريق الأزرق-الزرقاء، حيث بلغت 206 كم/ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق.

وأكد التقرير المروري اليومي الصادر عن إدارتي السير والدوريات الخارجية اليوم الإثنين، التعامل مع عدد من حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل وفاتين في حادثي تصادم وتدهور في المفرق وعمان نتيجة عدم الالتزام باحتياطات السلامة المرورية.

إضافة إلى تدهور مركبة على الطريق الصحراوي بعد جسر الجفر باتجاه معان، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وتصادم مركبتين على طريق المطار أدى إلى إصابة 4 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى.

وفي المنارة وقع حادث دهس وانقلاب صهريج خدمات، أدى إلى وفاة شخص بسبب عدم الالتزام باحتياطات السلامة.

إضافةً إلى ذلك، تم التعامل مع تعطل مركبات في عدة مواقع، منها طلوع الملكة علياء ونفق الداخلية، ما تسبب بتباطؤ الحركة المرورية.

وأكدت إدارتا السير والدوريات الخارجية استمرار الرقابة على الطرق، داعيةً السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والاتصال بالطوارئ (911) عند الحاجة.