بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

نتنياهو بواشنطن ومسؤولون يؤكدون أن اتفاق غزة مرهون باجتماعه بترامب

منذ 31 ثانية
نتنياهو بواشنطن ومسؤولون يؤكدون أن اتفاق غزة مرهون باجتماعه بترامب

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يجري مباحثات بشأن المرحلة الثانية لصفقة التبادل مع حركة حماس، بعد أن أرجأ موعد الدخول في المفاوضات إلى ما بعد اجتماعاته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المفترض أن يلتقي نتنياهو مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لبحث مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ اليوم الاثنين قبل أن يرجئ نتنياهو كل شيء إلى ما بعد زيارته لواشنطن.
ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرهون بنتائج اجتماع ترامب ونتنياهو الثلاثاء.
كما نقل الموقع عن المصادر ذاتها أن عدم التحرك نحو المرحلة الثانية من الاتفاق قد يعني استمرار الحرب في غزة عاما آخر.
وكان نتنياهو قد أجّل -قبل مغادرته إلى واشنطن- اجتماعا كان مقررا لبحث بدء محادثات المرحلة الثانية.
وقبيل توجهه إلى واشنطن، قال نتنياهو إن قرارات حكومته خلال الحرب غيرت الشرق الأوسط، وأضاف أنه سيبحث في واشنطن القضايا الحرجة التي تواجه إسرائيل، والنصر على حماس، وإعادة جميع من وصفهم بـ”المختطفين”.
وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة أن نتنياهو سيزور واشنطن ويعقد اجتماع عمل مع ترامب، قائلا إن الاجتماع المرتقب يؤكد دعمه المستمر لإسرائيل.
من جهته، ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أنه من المتوقع اجتماع الرئيس بنتنياهو مرتين في واشنطن الثلاثاء، مرة من أجل اجتماع عمل، والأخرى من أجل عشاء غير رسمي.
وبدأ ترامب فترة رئاسته بإجراءات داعمة لإسرائيل، بينها إنهاء التعليق الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على إمدادات القنابل التي تزن ألفي رطل (نحو طن)، حسب موقع أكسيوس.
ويوم 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، عقب ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:15

أجمل كلمة في قاموس ترامب عربية الأصل

07:54

التضامن الشعبي في وجه الابتزاز السياسي

04:24

تنويه هام من “ادارة السير” للسائقين : عليكم الإلتزام بهذا الأمر!

03:22

لبنان: انتشال جثامين وأشلاء 8 شهداء من الخيام ودير سريان

02:16

التعمري يوقع لرين الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم ونصف

01:16

أنباء متداولة عن طلب السلطات الأردنية مغادرة أحلام التميمي البلاد

00:24

مئات الأطفال يحتفلون في جالكسي بارك بعيد ميلاد جلالة الملك في إربد

00:09

التوجه لدمج حزبي إرادة وتقدم… مصدر يوضح

23:26

الزعبي يدرس مقاضاة كاتب صحفي بسبب الإساءة لمجلس النواب

22:25

أحزاب اليمين والوسط واليسار تجتمع للتمسك بحق العودة ورفض مشاريع التهجير ودعم صمود الاردن ومصر في مواجهة الضغوط الامريكية

21:12

الحسين يتغلب على الوحدات بثلاثية في ذهاب نهائي كأس السوبر ..

20:54

السرحان يستقبل وفد الاتحاد الدولي للاتصالات و يُناقش تعزيز التعاون الإقليمي

وفيات
وفيات الأحد 2-2-2025وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025