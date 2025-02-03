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لبنان: انتشال جثامين وأشلاء 8 شهداء من الخيام ودير سريان

منذ 5 ساعات
لبنان: انتشال جثامين وأشلاء 8 شهداء من الخيام ودير سريان

وطنا اليوم_تمكنت فرق الإنقاذ اللبنانية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، اليوم الأحد من انتشال جثمان شهيد وأشلاء شهيدين آخرين في بلدة الخيام، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي. كما جرى انتشال أشلاء 5 شهداء في بلدة دير سريان، ونقلها إلى مستشفى راغب حرب، حيث ستخضع للإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، بإشراف الجهات المعنية، لتحديد هوياتها وفق الأصول.

 

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان مساء اليوم، استمرارها في تنفيذ واجباتها الإنسانية والوطنية، رغم التحديات الميدانية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى الانتهاء من عمليات البحث عن جميع المفقودين.


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