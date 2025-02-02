السرحان يستقبل وفد الاتحاد الدولي للاتصالات و يُناقش تعزيز التعاون الإقليمي

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان على الدور التنظيمي للهيئة وأثره في تعزيز مسيرة النجاح لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في الأردن، مشيراً الى التطورات التقنية التي شهدها الأردن في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودور هذه التطورات في تعزيز النمو الاقتصادي على المستوى الوطني.

وأشار السرحان خلال استقباله مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور كوزماس زافازافا ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات السيد عادل درويش لدى وصولهما عمان لحضور فعاليات المنتدى الإقليمـــي لتنميــة الاتصـــالات لعام 2025 (RDF2025) والاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقه الدول العربية (ARB-RPM) خلال الفترة 3-5 شباط باستضافة الهيئة الى قصص النجاح التي حققها الأردن خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها اطلاق خدمات الجيل الخامس وتأثيرها الإيجابي على القطاعات المختلفة، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الذكية، معرباً عن تقديره للرؤية التي يحملها الدكتور زافازافا بشأن مكانة الأردن كدولة محورية في المنطقة، ودوره في تعزيز التعاون الإقليمي.

من جانبه، أعرب الدكتور زافازافا عن سعادته بزيارة الأردن والاطلاع على قصص النجاح المتحققة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الهيئة في كافة المحافل الدولية من خلال مساهماتها في النقاشات الدولية المتخصصة وتقديم المشورات الفنية والمشاركة في فرق العمل المختلفة واللجان التخصصية للاتحاد الدولي للاتصالات، الامر الذي ساهم في جعل الأردن مركز تدريبياً دولياً في مواضيع فنية متخصصة. كما قدم الدكتور زافازافا التهنئة للسرحان بمناسبة توليه رئاسة المجموعة الاورومتوسطية للعام 2025-2026

بدوره، ثمن مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات السيد عادل درويش الشكر للأردن ممثلاً بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لاستضافة فعاليات الاتحاد الدولي للاتصالات في عمان، مثمناً الدور الذي تلعبه الهيئة في تعزيز التواصل العربي والإقليمي في سبيل إيجاد رؤية مشتركة لكافة القضايا والمسائل المتخصصة التي تطرح في الاجتماعات الدولية من خلال إيجاد تكتل قادر على احداث قرارات تصب في مصلحة الجميع. وأشار إلى أن من أبرز هذه الإنجازات إدخال خدمات تقنية الجيل الخامس إلى السوق الأردني، مما ساهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار في مجالات متعددة. كما أثنى على دور الهيئة في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما انعكس إيجابًا على مسيرة الأردن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتبادل السرحان والوفد الزائر الحديث حول استعدادات الهيئة لاستضافة فعاليات قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة 3-5 شباط في عمان بمشاركة واسعة ورفيعة المستوى من الدول أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات وعدد من الجهات المتخصصة. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والاتحاد الدولي للاتصالات لدعم التنمية المستدامة وتحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية. وتجول الوفد الزائر في مرافق الهيئة حيث اطلع على آلية عمل مراقبة جودة الخدمات المقدمة وأنظمة التفتيش الميداني المستخدمة لدى الهيئة.

واستكمل الوفد زيارته الى عدد من الجهات المحلية بالتنسيق مع الهيئة، حيث تم اللقاء بمقرر مجلس السياسات الوطني الدكتور محمد الخصاونة وتم مناقشة السياسات الوطنية الخاصة بالتكنولوجيا والاتصالات، مشيداً الدكتور الخصاونة بتجربة البنك المركزي الأردني في بناء فريق الاستجابة للحوادث السيبرانيه (CIRT) الذي يبحث ويعالج التهديدات التي تؤثر على القطاع المالي، حيث ان الأردن سيعمل على تشكيل فريق مماثل لهذا الفريق بهدف الحد من التهديدات الأمنية في كافة القطاعات، من جانبه، اكد الدكتور زافازافا على دور الأردن المحوري في مجال التقدم التكنولوجي والذي اصبح ملحوظاً، مبدياً دعم الاتحاد للابتكار والابداع بين الشباب ومؤكداً على ان الاتحاد الدولي للاتصالات يعمل على إيجاد جيل جدد يدعم الابداع والابتكار، ومشدداً على ضرورة مشاركة الهيئة في كافة الفعاليات الدولية من لجان الدراسة المتخصصة والفرق الفنية ذات العلاقة بهدف الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ونشر المعرفة المطلوبة وتبادل الخبرات والمعارف.

وفي مركز الخدمات الحكومية الشاملة في منطقة المقابلين اطلع الوفد الزائر على آلية عمل المركز في تقديم الخدمات للمواطنين ، حيث تم تقديم شرح تفصيلي عن نشأة المركز وأهدافه والانماط الجديدة المبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، إضافة الى شرح المرتكزات التي يعتمد عليها المركز والذي يعمل تحت اشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث ان المركز تم إنشاؤه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتطوير القطاع العام، وأشاد الدكتور زافازافا بالمركز وخدماته وطريقة تقديم الخدمات للمواطنين واستعداد الاتحاد الدولي للاتصالات التعاون مع مراكز الخدمات في الوزارة والذي يشهد مستقبل واعد.

وفي جامعة الحسين التقنية قدم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي شرحاً موجزاً عن نشأة الجامعة والتي تعتبر احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد وتتمثل مهمتها الأساسية في سد الفجوة بين العدد المتزايد من الخريجين التقنيين وافتقارهم الى فرص العمل، وسعيا لهذا الهدف شرعت مؤسسة ولي العهد في انشاء نموذج للتعليم التقني يجسد التميز والقدرة على التكيف مع متطلبات الصناعة المتطورة حيث تكرس الجامعة جهودها في اعداد الخريجين لقطاع الصناعة الديناميكي المتغير، مشيدأ بالدعم الملكي لأهداف الجامعة وتناول الحديث عن مشاريع الطلبة المؤثرة في دعم الابتكار والتقنيات الحديثة ومواكبة التطورات.