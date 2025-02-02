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العيسوي يعزي الزبن والجازي والحديد

منذ 34 ثانية
العيسوي يعزي الزبن والجازي والحديد

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء لقبيلة بني صخر/ عشيرة الزبن، ولقبيلة الحويطات/عشيرة الجازي، ولعشيرة الحديد.
ففي منطقة جلول، بمحافظة مأدبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء عبدالعزيز تركي الحيدر الزبن، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم قبيلة بني صخر وعشيرة الزبن، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وفي منطقة الجربا، بمحافظة معان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء مصلح عفاش الجازي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم قبيلة الحويطات وعشيرة الجازي، سائلا المولي عزو وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وفي منطقة جبل الحديد، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاجة فريال محمود متولي، أرملة المرحوم كريم شاهر الحديد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الحديد وآل متولي، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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