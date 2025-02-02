حزب الله يكشف موعد تشييع جثماني نصر الله وصفي الدين

وطنا اليوم:أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن موعد تشييع جثمان حسن نصرالله سيكون 23 شباط /فبراير 2025. وأضاف أنه سيصار تشييع جثمان هاشم صفي الدين في ذات اليوم بصفته أمينًا عامًّا سابقا للحزب.

وأضاف انه سيتم دفن حسن نصر الله في منطقة بين طريق المطار القديم والجديد، ودفن هاشم صفي الدين في مسقط رأسه.

وبين أن المراسم المهيبة ستشمل تشييع هاشم صفي الدين، والذي اغتيل بضربة مماثلة مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وكشف نعيم قاسم عن مفاجأة بشأن هاشم صفي الدين، قائلا إنه بعد استشهاد نصر الله في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، جرى انتخاب هاشم صفي الدين أمينا عاما للحزب بشكل رسمي، وخلال التحضيرات للإعلان عن ذلك أمام العلن، استشهد صفي الدين في 3 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ويذكر أن نصرالله اغتيل بضربة للاحتلال في 27 أيلول/سبتمبر في خضم تصعيد الاحتلال العدوان على لبنان.

وأشار إلى أن جمهور حزب الله يعيش حالة مصرة على التحرير والمقاومة وصمودا “أسطوريا”.

وتابع أن جنوب لبنان شهد وأعطى صورة عظيمة، وأنه لا امكانية للاحتلال الإسرائيلي البقاء فيه.

وأضاف الأمين العام للحزب أن اللبنانيين جنبًا إلى جنب مع الجيش اللبناني والمقاومة.