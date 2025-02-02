الداخلية: الاكتظاظ عبر جسر الملك حسين بسبب إجراءات الجانب الآخر

وطنا اليوم:قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن الاكتظاظ في أعداد ‏المغادرين عبر جسر الملك حسين ناتج عن الإجراءات المتخذة من قبل الجانب الآخر والمتعلقة بتحديد ساعات ‏الدوام من طرفهم.

وأوضح المصدر أن ساعات الدوام حُددت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي يبدأ فيه الدوام من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، مع اعتبار يوم السبت عطلة رسمية لديهم. كما تم تحديد عدد الحافلات المغادرة عبر الجسر إلى الطرف الآخر، بمعدل يومي يقارب 15 حافلة فقط للمعتمرين، و30 حافلة للمسافرين، خلال ساعات الدوام المشار إليها، مما أدى إلى ما يشهده الجسر حاليًا من اكتظاظ في أعداد المغادرين.

وقد تزامنت هذه الإجراءات مع زيادة أعداد المعتمرين الفلسطينيين، حيث بلغ عدد القادمين منهم عبر الجسر منذ بداية العام ما مجموعه 21,612 معتمرًا، في حين عاد عبر الجسر ما مجموعه 16,694 معتمرًا خلال نفس الفترة. كما تزامن ذلك مع انتهاء العطلة المدرسية وعودة الزوار والمسافرين القادمين من دول أخرى مرورًا إلى أراضي الضفة الغربية.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة حريصة على إعلام المسافرين بحالة الاكتظاظ والازدحام، مع أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار.

وأكد المصدر أن إدارة جسر الملك حسين تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتقديم الخدمة المثلى للمسافرين، وتتواصل في الوقت ذاته بشكل مباشر مع الطرف الآخر لزيادة أعداد الحافلات المتجهة إلى الضفة الغربية بما يتناسب مع عدد المسافرين.