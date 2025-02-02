إنجاز 92% من الحزمة الثانية من مشروع تأهيل الجانب الجوي لمطار ماركا

وطنا اليوم:كشف تقرير أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2024، أن نسبة إنجاز الحزمة الثانية – الجزء الأول من مشروع تأهيل الجانب الجوي لمطار عمّان المدني – ماركا وصلت إلى 92%.

وبحسب التقرير، تم تنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 4.8 ميجاواط في مطار الملكة علياء الدولي بنسبة إنجاز 97%، فيما بلغت مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال العام 2023 في الناتج المحلي الإجمالي 6.25%.

وأشار التقرير إلى توفر 173 حافلة مزودة بأنظمة النقل الذكي داخل حدود أمانة عمّان، بالإضافة إلى تعاون 4 جهات في المرحلة الثانية من مشروع منصة الموافقات والرخص المسبقة لضم الجهات المستهدفة في البيان الجمركي. كما تم تحقيق تحسن بنسبة 15.5% في الحد من عمليات التهريب (من كميات السلع الأكثر تهريباً).

وفيما يخص الرسوم الجمركية، فقد شهدت زيادة بنسبة 3.8% في الرسوم المحصلة، وزيادة بنسبة 7.23% في المستوردات الخاضعة للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 15% في تفتيش الحقائب في مطار الملكة علياء الدولي.

وبحسب التقرير، فإن من أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2024: الانتهاء من إعداد دراسة تكاليف الشحن البري إلى كلفة الوقود الكلية ووضع معادلة الأجور والكلف، وطرح عطاء مشروع إعداد نظام وطني متكامل ووثيقة النقل لمشروع منظومة النقل الموحد، إضافة إلى موائمة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتسهيل النقل والتجارة وتبسيطها. كما تم العمل على تحديث عدد من الأنظمة والتعليمات:

– تعليمات تطبيق ملاحق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث في السفن لعام 1973 وتعديلاتها.

– مسودة تعليمات معادلة لتعليمات مزاولة أعمال الوكالات البحرية في المملكة الأردنية الهاشمية.

– تعليمات الطائرات المسيرة، والتي تهدف إلى تنظيم وترخيص استخدام الطائرات من دون طيار والشركات والأفراد في الأردن على المستوى المحلي.

– تمديد اتفاقية ميناء حاويات العقبة، التي تتضمن استثماراً إجمالياً يبلغ 242 مليون دولار أميركي. ويهدف التمديد إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للميناء، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية وتطوير الأنظمة التكنولوجية. ومن أبرز أهداف هذا التمديد تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، وهو جزء من خطة لتقليص الانبعاثات الكربونية مما يعزز دور الميناء كمركز لوجستي رائد في المنطقة ويخدم سلسلة التوريد والنقل بشكل أكثر استدامة.

– تطوير مركز جمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تم إجراء صيانة شاملة للمباني وتطوير أنظمة الإضاءة والتكييف، مما يعزز قدرة المركز على خدمة احتياجات المنطقة الاقتصادية بفعالية أكبر.

– المباشرة في تنفيذ مشروع معبر حدود الدرة، بتكلفة 22 مليون دينار، وسيشمل المشروع خدمات متطورة لتسهيل حركة المسافرين والشاحنات، ومن المتوقع أن يستوعب 4 ملايين مسافر سنوياً.

– افتتاح مركز التجارة الإلكتروني في منطقة المقابلين داخل مقر شركة البريد الأردنية بمساحة تخزينية تقدر بـ (6,000)متر مربع،. يأتي هذا المركز كفرصة لتطوير التجارة الإلكترونية وتخفيف التكاليف على المواطن وضمان سرعة استلام الطرود.

– بهدف تطوير الإجراءات المخطط لها في مطار الملكة علياء الدولي، تم العمل على ما يلي: استكمال كافة التجهيزات الفنية اللازمة لتنفيذ المحاكاة ما بين أنظمة دائرة الجمارك وأنظمة الأجهزة الأمنية، والانتهاء من كافة أعمال التوريد والتركيب وتشغيل كافة متطلبات العطاء لنظام تتبع الحقائب.

– افتتاح مركز جمرك عمّان الجديد في منطقة الماضونة/ جنوبي شرقي العاصمة، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص مدة تخليص البضائع، مما يسهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.

– تجهيز مكون القائمة الذهبية ورفعه على البيئة الفعلية لنظام الأسيكودا، ويتميز المكون بإعطاء تجار القائمة الذهبية امتيازات إضافية متعلقة بالمسارب. حيث بلغ عدد الشركات التي تم إدراجها في القائمة الذهبية خلال عام 2024 (4) شركات، ليصبح إجمالي شركات القائمة الذهبية منذ تأسيسها (131) شركة منها (18) وطنية.

– إعداد دراسة التصور الأولي والنموذج المالي ودراسة الجدوى الاقتصادية الأولية لمشروع تطوير طريق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

– إنجاز الدراسات الهيكلية الخاصة بدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لطريق ممر عمّان التنموي المرحلة الأولى.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، يواجه القطاع بعض المعيقات مثل تأخر إجراءات الشراء والعطاءات فيما يتعلق بالتنفيذ والصيانة، بالإضافة إلى توقف العمل بمشروع إنشاء مركز لوجستي لإعادة تدوير الخضار والفواكه بسبب الظروف السياسية الراهنة في المنطقة.