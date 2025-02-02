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شاهد : حريق هائل في مصفاة نفطية بولاية كاليفورنيا

منذ 20 ثانية
شاهد : حريق هائل في مصفاة نفطية بولاية كاليفورنيا

وطنا اليوم:اندلع حريق هائل في مصفاة نفطية بمدينة مارتينيز في مقاطعة كونترا كوستا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل. ووفقاً لشبكة CBS الأمريكية، فقد تم إجلاء العديد من سكان المناطق المجاورة بعد تزايد الدخان الأسود الذي انتشر في مدن مارتينيز وباشيكو وكلايد، مما دفع السلطات لإصدار أوامر بالاحتماء في المنازل.
الحريق الذي اندلع بسبب تسرب للهيدروكربونات في مصفاة تابعة لشركة Martinez Refining Company دفع فرق الإطفاء للاستجابة السريعة. وأكدت الشركة أن جميع الموظفين تم حصرهم، فيما تم نقل أربعة مصابين إلى المستشفى، بينما أصيب ثلاثة من العاملين في المصفاة بإصابات طفيفة. السلطات المحلية نصحت السكان بإغلاق النوافذ والأبواب وإيقاف تشغيل أجهزة التدفئة والتكييف والمراوح لتفادي تأثير الدخان السام.
وتستمر فرق الإطفاء في محاولاتها للسيطرة على الحريق الذي نشب بعد تسرب في المنشأة. كما أُغلقت بعض الطرق المجاورة للمصفاة، وتم إطلاق تحذيرات صحية للمناطق المتضررة. وكان الحادث هو الأحدث في سلسلة من المشاكل التي شهدتها المنشأة في العام الماضي، بما في ذلك حوادث اشتعال غير مخطط لها وتسربات عرضية .

 


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