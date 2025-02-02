محادثات هامة بين ترامب ونتنياهو حول مخطط لإخلاء جماعي من غزة

وطنا اليوم:يتوجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،الأحد، إلى واشنطن لعقد اجتماع حاسم مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي سيعقد يوم الثلاثاء، وسيكون هذا أول اجتماع لهما منذ تنصيب ترمب رئيساً.

وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن محور المحادثات سيكون مخططاً أميركياً جديداً، يتضمن إخلاءً جماعياً لقطاع غزة – سواء لأعضاء حماس أو للسكان، ووفقاً للرأي الأميركي، فإن التخفيض الكبير في عدد السكان في القطاع سيؤدي إلى نهاية حكم حماس في المنطقة.

بالإضافة إلى قضية غزة، سيناقش ترامب ونتنياهو حالة وقف إطلاق النار، واستمرار إطلاق سراح الرهائن، والتهديد الإيراني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه سيناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائمها في البيت الأبيض بعد غد الثلاثاء ما وصفها بقضايا حرجة، منها ملف المفاوضات في غزة وحماس، وإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين من غزة، ومواجهة ما وصفه بمحور إيران.

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في تصريحات أدلى بها قبيل سفره إلى واشنطن إنه ذاهب إلى “لقاء مهم للغاية” مع ترامب.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قرارات حكومته خلال الحرب غيّرت الشرق الأوسط، وتابع أنه بالعمل المشترك مع ترامب يمكن تعزيز أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام، وفق تعبيره.