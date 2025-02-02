23 مليون دينار قيمة منح مشاريع برامج جيدكو في 3 سنوات

وطنا اليوم:بلغ مجموع اتفاقيات منح الدعم للمشاريع المستفيدة من برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) للأعوام الثلاثة 2022-2024، نحو 23 مليون دينار أردني، بتمويل عدد من المؤسسات المحلية والعربية والدولية.

وبحسب تقرير مخرجات الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2022-2025، بلغ عدد المستفيدين من 8 برامج في 3 سنوات 6200 مستفيد، منهم 2305 مستفيدين مباشرين، و3895 غير مباشرين.

ونفذت جيدكو برامجها للمستفيدين من خلال اتفاقيات شراكة وتمويل ومذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والشؤون العالمية الكندية، ومكتب تسهيل التجارة الكندي، ومنظمة TTI، والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجمعية بنوك الادخار الألمانية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووزارات الزراعة والاستثمار والصناعة والتجارة والتموين، والتخطيط، والغرف الصناعية والتجارية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، ومؤسسة نهر الأردن، والبنك المركزي الأردني وعدد من الجامعات وغيرها من المؤسسات.

وقدم برنامج “اعمل مشروعك”، المخصص للأفراد والشركات الناشئة التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات والهادف إلى دعم إنشاء مشاريع صغيرة وميكروية في مختلف محافظات المملكة، والمساهمة في زيادة التشغيل الذاتي وتوليد 200 فرصة عمل دائمة وفرص عمل غير مباشرة، الدعم لما مجموعه 228 مستفيداً، ارتفاعاً من 130 مستهدفاً، وبقيمة 4.161 مليون دينار.

وقدم برنامج “تطوير”، الهادف إلى دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة في جميع محافظات المملكة، وتطوير الشركات القائمة ورفع قدراتها التسويقية والتصديرية وتوفير أجهزة ومعدات تشغيلية لها والحصول على شهادات المطابقة والجودة العالمية والدولية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني؛ الدعم لما مجموعه 104 مستفيدين، ارتفاعاً من 60 مستهدفاً، وبقيمة 1.369 مليون دينار.

كما قدم برنامج “تصديرك على حسابنا”، الهادف إلى تقديم دعم مالي بنسبة 50 بالمئة من تكلفة شحن المنتجات الصناعية والزراعية بحراً وجواً إلى مختلف دول العالم، وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، ودعم فروقات الزيادة في أسعار الشحن عالميا بعد جائحة كورونا، ووصول المنتج الأردني لأسواق تصديرية جديدة؛ الدعم لما مجموعه 143 مستفيداً ارتفاعاً من 140 مستهدفاً، وبقيمة 500 ألف دينار.

وقدم برنامج “تحديث الصناعة” المنبثق عن صندوق دعم الصناعة، الدعم لـ 131 مستفيداً، من أصل 195 مستهدفاً على جولتين، وبقيمة 12 مليون دينار، بهدف دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لزيادة حجم إنتاج الصناعة الأردنية وتوسيع قاعدة المصدرين الأردنيين للأسواق العالمية حسب رؤية التحديث الاقتصادي.

وقدم برنامج “جودة الحياة من المنزل”، الموجه للأفراد الأردنيين وأبناء الأردنيات، الدعم الفني والمالي لـ 18 مستفيداً من أصل 20 مستهدفاً، بهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الحياة خاصة في المحافظات ودعم العمل من المنزل ودعم التكنولوجيا، وبقيمة تصل لنحو 84 ألف دينار.

فيما قدم برنامج “التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل”، الدعم الفني والمالي لـ 1724 مستفيداً ارتفاعاً من 330 مستهدفاً، من صغار المزارعين والمرأة الريفية والشباب، وبقيمة 4.223 مليون دينار.

وقدم برنامج “تمكين”، الدعم لـ 4 مستفيدين من أصل 30 مستهدفاً، بهدف تمكين المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات المملكة من رفع التصنيف وخفض التكلفة بمختلف القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والسياحية والصناعات الإبداعية، وبقيمة 180 ألف دينار، موزعة عبر منح مالية تصل بحدها الأقصى إلى 50 ألف دينار.

وقدم برنامج استشارة التابع لاستراتيجية التصدير الوطنية، الدعم لما مجموعه 50 مستفيداً ومستهدفاً، لدعم وتمكين المرأة في قطاع الاستشارات من خلال إعطاء معاملة تفضيلية للشركات المملوكة و/أو المدارة من سيدات، بهدف تعزيز تنافسية التصدير لقطاع الخدمات الاستشارية الإدارية للأسواق الخارجية، على 3 مراحل بقيمة 500 ألف دينار.

وأقر مجلس إدارة المؤسسة أخيراً، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة؛ الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة 2025-2027، والتي ترتكز على الريادة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والميكروية لمختلف عناصر التطور لتحقيق التنمية المستدامة.