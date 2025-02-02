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الحكومة توافق على البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025

منذ 7 ثواني
الحكومة توافق على البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025

وطنا اليوم:وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الأحد، على البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025، وذلك بعد إدخال تعديلات وإضافة مشاريع ومبادرات جديدة بالتشاور مع القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن البرنامج يستند إلى الخطط السابقة مع تحسينات تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذه بكفاءة ومسؤولية، ومساءلتها أمام جلالة الملك، مجلس الأمة، والمواطنين، مع التأكيد على عدم التساهل في أي تأخير أو تقصير.
وأضاف حسان أنه من ضرورة أن تبدأ الوزارات بصرف بند النفقات الرأسمالية دون تأخير وضمن الأولويات لضمان تنفيذ الخطط والمشاريع وضمن الجدول الزمني المحدد لها.


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