مستوطنون يحرقون مسجدا شمال غرب أريحا

وطنا اليوم:ذكرت مصادر فلسطينية محلية أن مستوطنين أشعلوا النيران -فجر اليوم الأحد- في مسجد يقع بمنطقة تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المحامي حسن مليحات المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة -في بيان- أن المستوطنين “أشعلوا النيران في المسجد بأكمله. كما حاولوا إحراق جرار زراعي لأحد المواطنين”. ووصف هذا الاعتداء بأنه عمل إرهابي وإجرامي من قبل المستوطنين.

وقد بث ناشطون ومنصات محلية -على مواقع التواصل الاجتماعي- مشاهد لاشتعال النيران في المسجد المعتدى عليه.

والشهر الماضي، أحرق مستوطنون مسجد “بر الوالدين” في بلدة مردا قرب مدينة سلفيت شمال الضفة، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وسبق أن اقتحم مستوطنون مدرسة المعرجات قرب أريحا، واعتدوا بالضرب على الطلبة وشدوا وثاق مدير المدرسة والمعلمين، وقد أعلن الهلال الأحمر حينها عن إصابة 7 فلسطينيين.

ووسّع جيش الإسرائيلي الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.