بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مستوطنون يحرقون مسجدا شمال غرب أريحا

منذ 4 ثواني
مستوطنون يحرقون مسجدا شمال غرب أريحا

وطنا اليوم:ذكرت مصادر فلسطينية محلية أن مستوطنين أشعلوا النيران -فجر اليوم الأحد- في مسجد يقع بمنطقة تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد المحامي حسن مليحات المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة -في بيان- أن المستوطنين “أشعلوا النيران في المسجد بأكمله. كما حاولوا إحراق جرار زراعي لأحد المواطنين”. ووصف هذا الاعتداء بأنه عمل إرهابي وإجرامي من قبل المستوطنين.
وقد بث ناشطون ومنصات محلية -على مواقع التواصل الاجتماعي- مشاهد لاشتعال النيران في المسجد المعتدى عليه.
والشهر الماضي، أحرق مستوطنون مسجد “بر الوالدين” في بلدة مردا قرب مدينة سلفيت شمال الضفة، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.
وسبق أن اقتحم مستوطنون مدرسة المعرجات قرب أريحا، واعتدوا بالضرب على الطلبة وشدوا وثاق مدير المدرسة والمعلمين، وقد أعلن الهلال الأحمر حينها عن إصابة 7 فلسطينيين.
ووسّع جيش الإسرائيلي الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:48

في أول زيارة رسمية .. أحمد الشرع يتوجه إلى السعودية

10:22

وفيات الأحد 2-2-2025

10:12

الذنيبات يبحث مع سفيرة رواندا في عمان التعاون المشترك في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية

10:10

الأمن: حملة مرورية وتفتيشية على حافلات المدارس

10:06

وفاة و 12 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة

10:01

السجن 17 عاماً لمزور شهادتي دراسات عليا لمسؤولين

09:53

ضبط أكبر عملية تهريب أحطاب في عجلون

09:49

استهداف ممتلكات ليهود في أستراليا برسوم غرافيتي

09:34

من مركز إيواء.. عائلة الضيف تكشف عن قائد طوفان الأقصى

09:22

المكسيك وكندا تفرضان رسوماً انتقامية على الولايات المتحدة والصين تتوعد

09:15

7 شهداء بجنين وطولكرم وحماس تدعو لتصعيد المواجهة

04:00

بمناسبة اختفالات الملمكة بعيد جلالة الملك عبدالله الثاني المصري يفتتح صالة جديدة لنادي ماعين الرياضي

وفيات
وفيات الأحد 2-2-2025وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025