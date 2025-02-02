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الذنيبات يبحث مع سفيرة رواندا في عمان التعاون المشترك في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية

منذ 6 ثواني
الذنيبات يبحث مع سفيرة رواندا في عمان التعاون المشترك في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات في مقر الشركة، سفيرة جمهورية رواندا في عمان أوروجني باكوراموتسا.

وأكد الدكتور الذنيبات خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وبما يلبي احتياجات وزارة الزراعة والسوق الرواندي وعدد من دول شرق أفريقيا من هذه المادة.

وأكد الدكتور الذنيبات خلال اللقاء أن الشركة، وفي إطار تنفيذها للرؤية الملكية السامية لتعزيز الاستثمار، منفتحة على الأسواق العالمية، وتسعى الى تنويع شراكاتها بما يعزز حضورها وقدرتها التنافسية في سوق الأسمدة العالمي.

كما أكد حرص الشركة على التوسع في شراكاتها مع مختلف الدول واستعدادها للشراكة والتعاون مع رواندا في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية سواء كان ذلك في المملكة أو في جمهورية رواندا، أو توقيع اتفاق طويل الأمد لتزويد رواندا باحتياجاتها من الأسمدة الفوسفاتية.

وأبدى الدكتور الذنيبات، وبناء على طلب السفيرة باكوراموتسا، استعداد الشركة التام للدخول في شراكة مع الجانب الرواندي لتعدين خامات الفوسفات لغايات التصنيع وإقامة مشاريع مشتركة مع الجهات المختصة بين الجانبين.

بدورها، أكدت السفيرة باكوراموستا عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وحرص بلادها على تطويرها والبناء عليها بما يصب في مصلحة الجانبين.

وأبدت استعدادها لترتيب لقاءات مشتركة بين المعنيين بقطاع الأسمدة الفوسفاتية في رواندا وخاصة وزارة الزراعة وشركة مناجم الفوسفات الأردنية لبحث دراسة تأسيس الشراكة بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأشادت السفيرة باكوراموتسا، بالمستوى المتقدم الذي شهده الأردن في مجال إنتاج وصناعة الأسمدة الفوسفاتية واستخداماتها، واصفة زيارتها لشركة مناجم الفوسفات الأردنية بالمثمرة، وتؤسس لمزيد من علاقات التعاون المشترك


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