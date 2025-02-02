الأمن: حملة مرورية وتفتيشية على حافلات المدارس

وطنا اليوم:أكد مندوب إدارة السير أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع مجموعات السير على كافة الطرق والمفاصل الرئيسية وأمام المدارس لسحب وتفريغ الحركة المرورية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتسهيل وصول المواطنين إلى وجهاتهم ومتابعة المخالفات الخطرة .

وذكر أن كوادر الإدارة مستمرة في تنفيذ حملة مرورية وتفتيشية على حافلات المدارس العاملة لنقل الطلاب للتأكد من تراخيصها وصلاحيتها الفنية ومدى ملائمتها وجاهزيتها لنقل الطلبة من وإلى المدارس ومضيفا بأنه خلال الفترة الصباحية تم التعامل مع بعض الإعاقات المرورية “حوادث مرورية ، وتعطل مركبات ” حيث تم التعامل معها بشكل فوري ومن أبرزها التعامل مع حادثي سير على طريق طلوع الملكة علياء “أضرار مادية ” ، كما تم التعامل مع تعطل مركبة على مخرج نفق صويلح للسير القادم من محافظات الشمال .