7 شهداء بجنين وطولكرم وحماس تدعو لتصعيد المواجهة

وطنا اليوم:استشهد 7 فلسطينيين في جنين وطولكرم في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى توحيد كل الجهود الوطنية والشعبية لتصعيد المواجهة وصد العدوان.

وقالت مصادر فلسطينية إن قصف طائرة إسرائيلية مسيّرة لمركبة تقل مقاومين في قباطية جنوبي جنين بالضفة الغربية خلّف 3 شهداء، بينهم طفل، وعددا من الجرحى.

كما قصفت طائرات الاحتلال دراجة نارية في الحي الشرقي بمدينة جنين، في ثاني قصف يستهدف المنطقة الليلة، مما أدى لسقوط شهيدين ومصاب.

وأضافت المصادر أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة، واشتبكوا معها في بلدة عرابة جنوبي جنين.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى في بيانات منفصلة أنها تخوض اشتباكات ضارية في الأحياء الشرقية لجنين، في حين أغلقت دوريات الاحتلال المنطقة وشنت حملات تمشيط.

وقالت سرايا القدس إنها نفذت بالاشتراك مع كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى-شباب الثأر والتحرير كمينًا من مسافة صفر ضد قوة مشاة قوامها 10 جنود إسرائيليين، خلال محاولة الجنود التحصن في أحد المنازل بالحي الشرقي لمدينة جنين، مؤكدة تحقيق إصابات في صفوف الجنود.

بدورها، قالت حركة حماس إن القصف الهمجي على الضفة الغربية دليل واضح على نهج الاحتلال العدواني واستماتته لإيقاف مد المقاومة.

وأضاف بيان للحركة أن كل محاولات الاحتلال لفرض مخطط الضم والتهجير ستبوء بالفشل ولن تجلب له إلا مزيدا من الذل والانكسار.

ودعت حماس إلى توحيد كل الجهود الوطنية والشعبية في الضفة الغربية لتصعيد المواجهة وصد العدوان، وتكثيف العمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وقبل ساعات، استشهد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي وأصيب اثنان في قصف إسرائيلي على الحي الشرقي بمدينة جنين شمالي الضفة، ليرتفع بذلك عدد شهداء جنين إلى 25 منذ بداية العملية العسكرية يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له هاجم مجموعة مسلحين بمنطقة جنين في إطار العملية العسكرية شمالي الضفة.

كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد على 6 منازل بشكل كامل في مخيم جنين خلال العملية العسكرية المتواصلة التي تدخل يومها الـ12 على التوالي.

في حين تواصل جرافات أخرى تدمير المنازل وتجريفها لشق طرق جديدة داخل المخيم، وبذلك ترتفع حصيلة المنازل التي دمرها الاحتلال منذ بدء عملية الأسوار الحديدية إلى ما يزيد على 100 منزل.