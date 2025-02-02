بمناسبة اختفالات الملمكة بعيد جلالة الملك عبدالله الثاني المصري يفتتح صالة جديدة لنادي ماعين الرياضي

وطنا اليوم – افتتح وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري يوم السبت 2025/2/1 صالة جديدة لنادي ماعين الرياضي بمناسبة اختفالات الملمكة بعيد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وحضر حفل الافتتاح سعادة العين محمد مسلم الخريبات الأزايدة وأصحاب السعادة نواب محافظه مادبا سامر العبابسة والدكتور عبد الهادي البريزات وعيسى نصار الكرادشه والمهندس بكر الحيصه ورند الخزوز والنائب السابق عبدالقادر الفشيكات ورئيس بلدية مادبا الكبرى السيد عارف محمود الرواجيح وأعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس محافظة مادبا اللامركزية السيد سالم الهروط وأعضاء مجلس المحافظة وشيوخ ومخاتير ووجهاء محافظة مادبا وقضاء ماعين والمدعوون.

والقى وزير وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري كلمة بهذه المناسبة قدم فيها التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبد الله الثاني والوطن والشعب الاردني بعيد ميلاده جلالته ال 63 وذكرى الإسراء والمعراج.

واشاد المصري بالانجازات التي تحققت في عهد جلالته الميمون في المجالات كافة مؤكداً أن هذه الإنجازات مقدرة ومشكورة معرباً عن شكر وتقديره لمجلس محافظة مادبا على ما حققه من انجازات.

وقال أننا جميعاً في خدمة هذا الوطن تنفيذاً للرؤى الملكية السامية كما انني اهنيك وابارك لمنطقة ماعين الصالة الجديدة التي تم افتتاحيه بهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً.

واضاف المصري يقول … ونحن بدورنا في وزارة الإدارة المحلية دائماً ننظر إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة موضوع النظافة والبيئة والطرق التابعة للبلديات في كل المناطق وان شاء الله سنواصل العطاء ، وسيكون لنا هناك زيارات قادمة بإذن الله.

والقى رئيس بلدية مادبا السيد عارف الرواجيح كلمة بهذه المناسبة قدم خلالها التهنئة والتبريك لقائد الوطن وراعي المسيرة وباني نهضة الأردن الحديث جلالة الملك عبد الله الثاني مشيداً بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالته الميمون في جميع المجالات مؤكداً التفاف الجميع حول القيادة الهاشمية والجيش العربي المصطفوي.

كما أشاد الرواجبح بجهود مجلس محافظه مادبا ودوره في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال أن زيارة معالي وزير الادارة المحلية لمحافظة مادبا تاتي ضمن إهتمام جلالة الملك المعظم بضرورة العمل الميداني للمحافظات للاطلاع عن قرب للاستماع للمطالب وتلمس احتياجات المواطنين وايجاد الحلول المناسبة وتلبية الممكن منها.

وهو اهتمام حكومي نجده بتسارع مميز في هذه الحكومة الرشيدة وقراراتها الهامة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وكان اخرها قرار تعديل نظام الأبنية والذي يعالج قضايا الشيوع وحل الملكيات والافراز بشكل عادل دون ضرر.

ولفت الرواجيح الى ضرورة أن يكون هناك مساهمة من مجلس المحافظة في ميزانية الطوارئ والصيانة التي تشكل ثقلاً على موازنة البلدية السنوية ومنح صلاحية للبلدية لخدمة الطرق الواقعة ضمن حدود البلدية وخارج التنظيم من خلال تمويل مجلس المحافظة من خارج إطار الشروط المحددة لهذه الصلاحيات.

والقى رئيس مجلس محافظة مادبا السيد سالم الهروط كلمة أستعرض فيها عدداً من إنجازات مجلس المحافظة/ اللامركزية حسب المناطق التي تمت فيها المشاريع وعلى جميع القطاعات والتي اخذت وزارة الادارة المحلية الحصة الأكبر منها.

ومن بين هذه الإنجازات التي تمت لمجلس المحافظة في مادبا خلال العام الماضي 2024 في منطقة ماعين والمنطقة الغربية لمحافظه مادبا والفيصلية والحي الغربي والشرقي والقصبة ومنطقة المخيم ومنطقة لب ومليح وقصبة ذيبان ومنطقة جبل بني حميدة.

وأعرب الهروط عن امله بأن يكون مجلس محافظه مادبا من الثلاثه الاوائل بالنسبه للإنجاز والصرف وكذلك من الإنجازات موافقة وزير الداخلية خلال زيارة المجلس واللقاء معه حيث تم الإتفاق على تخصيص مبنى محافظة مادبا الحالي لصالح مجلس المحافظة بعد ان تم إنشاء مبنى المحافظة الجديد المتكامل من مخصصات المحافظة.

بدوره اعرب رئيس نادي ماعين نائب رئيس مجلس محافظة مادبا المحامي خالد العرامين عن سعادته بإنجاز الصالة الرياضية بوقت قياسي وافتتاحها بمناسبة عيد ميلاد جلالة الماك عبد الله الثاني المعظم وبرعاية حكومية خاصة ممثلاً بوزير الإدارة المحلية معالي السيد وليد المصري.

كما أعرب العرامين عن شكره الجزيل لمعالي وزير الادارة المحلية راعي حفل الافتتاح لما قدمه ويقدمه للوطن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة كما قدم شكر ه وتقديره لبلديه مادبا الكبرى ممثلة بعطوفه رئيس البلديه لتعاونه مع مجلس المحافظة في تلبية احتياجاته خدمة للمواطنين وشكر العرامين جميع الزملاء في مجلس المحافظة ممثلين بسعادة رئيس المجلس السيد سالم الهروط وكذلك قدم شكره وتقديره لمدير منطقة ماعين السيد خالد الخطيب ولكل من قدم الدعم والمساندة للمشاريع التي نفذها وبنفذها مجلس المحافظة.

والقى عضو مجلس محافظة مادبا/ اللامركزية لمنطقة ماعين والحوية والمريجمات السيد حمزة الموازرة كلمة شكر فيها معالي الوزير لتفضله بافتتاح الصالة الجديدة لنادي ماعين كما قدم شكره وتقديره لرئيس نادي ماعين الرياضي المحامي خالد العرامين ورئيس بلدية مادبا الكبرى السيد عارف الرواجيح وجميع أعضاء مجلس المحافظة مؤكداً بأن مجلس المحافظة سيبقى يواصل عمله لخدمة الجميع تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وفي ختام الحفل الذي اداره الزميل الأعلامي إذعار الحميمات

وكان قد بدأ بالسلام الملكي وتلاَوة أيات من الذكر الحكيم للشيخ إحسان المداينة كرم رئيس نادي ماعين الرياضي المحامي خالد العرامبن معالي وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري بدرع بهذه المناسبة الغالية كما كرم العرامين رئيس بلدية مادبا الكبرى السيد عارف الرواجيح بدرع بهذه المناسبة الغالية.