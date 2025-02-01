إعلام عبري: لا حدود لسخرية حماس منا

وطنا اليوم_اثارت مشاهد إفراج المقاومة عن الأسرى الإسرائيليين حفيظة الإعلام الإسرائيلي ، والذي اعتبرها سخرية من إسرائيل.

صحيفة معاريف قالت ان عناصر حركة حماس كانوا مبتسمين وفخورين بالغنائم التي حصلوا عليها من الجيش الإسرائيلي، وخصوصا البنادق من نوع تافور.

وأضافت الصحيفة “مخربو” حماس يؤكدون مرة أخرى أن لا حدود لهم.

وتابعت الصحيفة : حماس ما زالت مصرة على إظهار نفسها منتصرة.

وبينت ان عناصر حماس الذين رافقوا الأسرى الإسرائيليين كان بحوزتهم بنادق إسرائيلية من طراز تافور، والذي يعتبر السلاح الخاص بوحدات النخبة الإسرائيلية.

بدورها تساءلت القناة الـ13 العبرية : من أين خرج كل هؤلاء؟ ماذا كان يفعل الجيش الإسرائيلي طوال 14 شهرا؟ ما الذي حققه الجيش في غزة؟.

واردفت : ألم يخرج إلينا غالانت من رفح ويعلن القضاء على لواء رفح وخان يونس ولواء الشمال، وأن الحركة أصبحت مشتتة ومنهكة وغير قادرة على التعافي؟

وقالت القناة : هذه الأسئلة الصعبة يجب أن يكون لها جواب.

اما هيئة البث الإسرائيلية فقالت : لا حدود لسخرية حماس، الأسير الأميركي كيث حصل على كيس هدايا إضافي لزوجته أفيفا التي حررت في الصفقة الأولى.