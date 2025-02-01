بتوجيهات ملكية.. العيسوي يعزي بضحايا مرتبات القوات المسلحة إثر حادث سير ويطمئن على صحة المصابين

وطنا اليوم_

*عمان- 1 شباط 2025-* بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء لذوي ضحايا مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الذين قضوا إثر حادث مؤسف.

وكانت دورية عسكرية تعرضت لحادث تدهور مركبتهم، يوم أمس الجمعة، في منطقة غور المزرعة، نجم عنه ثلاث وفيات وأربع إصابات.

كما أطمأن العيسوي على صحة المصابين، الذين يرقدون على سرير الشفاء في الخدمات الطبية الملكية، حيث نقل لهم تحيات وتمنيات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد بالشفاء العاجل.

ففي لواء الحسا، بمحافظة الطفيلة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء العريف شاكر محمد الحويطات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم عشائر الحويطات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي محافظة جرش، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء العريف محمد إبراهيم الزطيمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزطيمة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة وادي الحجر، بمحافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الجندي مصعب عيسى الخوالدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخوالدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وخلال زيارته المصابين، الذين يرقدون على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية، اطمأن العيسوي على الوضع الصحي للرقيب الأول هيثم أحمد العبيديين، والجندي أول أسامة زيد المساعفة والجندي يوسف محمد الريحانة والجندي عمران طلال الرحيل، حيث نقل لهم تحيات وتمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد، بالشفاء العاجل.

واستمع العيسوي، خلال الزيارة إلى شرح حول الوضع الصحي لهم من الكوادر الطبية المشرفة عليهم.