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أورنج الأردن تطلق ”عروض سوا“ بخصومات تزيد على 120 ديناراً سنوياً

منذ 7 ثواني
أورنج الأردن تطلق ”عروض سوا“ بخصومات تزيد على 120 ديناراً سنوياً

وطنا اليوم_

أعلنت أورنج الأردن عن إطلاق “عروض سوا” التي تجمع بين خدمات إنترنت فايبر فائق السرعة والخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً، وذلك ضمن فاتورة واحدة للحصول على خصومات تزيد على 120 ديناراً في العام.

وتتيح “عروض سوا” الجديدة للمشتركين الحاليين والجدد الحرية في اختيار أي من عروض خدمات الفايبر بسرعات تبدأ من 200 ميجابت/ثانية فأكثر، مع أي من عروض الخط الخلوي المدفوعة مسبقاً بحد أقصى يبلغ 5 خطوط لكل مشترك، وجمعها ودفع قيمتها في فاتورة واحدة، وبالتالي الحصول على خصومات تصل إلى 5 دنانير شهرياً لكل خط.

وتشمل عروض الفايبر سرعات إنترنت عالية جداً، معززة بأجهزة فايبر بوكس وموسعات الشبكة بتقنيةWi-Fi 6 الأحدث لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة سواء لممارسة الألعاب المفضلة أو مشاهدة مقاطع الفيديو والمباريات والبث المباشر، كل ذلك بجودة عالية.

أما عروض خطوط الخلوي، فتقدم عدداً من المزايا التي تشمل المكالمات والرسائل غير المحدودة على جميع الشبكات المحلية، بالإضافة إلى حزم إنترنت تصل إلى 40 جيجابايت، مع إمكانية تفعيل أو الاشتراك بحزم خدمة الجيل الخامس الأسرع في الأردن.

وتتسق حملة “عروض سوا” مع مساعي أورنج الأردن الهادفة إلى تعزيز تجربة الزبائن والوصول بهم إلى أقصى مستويات الرضى، من خلال الاستمرار بتنويع العروض وإثراء المزايا التي تضعها بين أيديهم، والتي ترقى لتطلعاتهم لتجربة رقمية متكاملة ومتسمة بالجودة والقيمة العالية وبأسعار تنافسية.

وأشارت أورنج إلى أن هذه الخطوة تعد تجسيداً وترجمة لشعارها “دايماً معاك”، الذي تحرص عبره على أن تكون أقرب إلى فهم وتلبية احتياجات زبائنها مع خدماتها وعروضها الاستثنائية التي تشكل مدخلاً لإمكانات هائلة ضمن العالم الرقمي من بوابة أورنج.


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